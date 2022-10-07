Два катера столкнулись в Каспийском море под Астраханью

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Каспийском море в районе Астрахани столкнулись два маломерных судна, в результате погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС РФ.

"7 октября <...> поступило сообщение о столкновение двух маломерных судов в Икрянинском районе, раскатная часть Каспийского моря, район 11-й Огневки. В результате столкновения есть пострадавшие", – сказали в ведомстве.

Там уточнили, что пострадавший судоводитель скончался до приезда врачей, между тем судоводитель второго катера никаких травм не получил. На место инцидента были вызваны сотрудники правоохранительных органов, Госинспекции по маломерным судам, а также скорая помощь.

Ранее в Подмосковье несовершеннолетнему мальчику отрубило ногу во время катания на водных лыжах по реке Оке. В момент инцидента водитель маломерного судна был пьян, он совершил наезд на ребенка, когда тот отцепился от катера и погрузился в воду.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!