Кортеж посольства США в Гаити попал под обстрел

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Несколько автомобилей посольства США в Гаити подверглись обстрелу со стороны неизвестных вооруженных лиц, сообщает новостной портал "Газет Аити".

Отмечается, что сотрудники дипмиссии не пострадали, ранения получил местный водитель одной из машин сопровождения.

В июле 2021 года группа неизвестных напала на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза. В результате огнестрельного ранения глава государства скончался. Позднее стало известно, что в состав группы нападавших входили 26 наемников. Часть из них была ликвидирована.

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