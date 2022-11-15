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Кортеж посольства США в Гаити попал под обстрел
Фото: depositphotos/dechevm
Несколько автомобилей посольства США в Гаити подверглись обстрелу со стороны неизвестных вооруженных лиц, сообщает новостной портал "Газет Аити".
Отмечается, что сотрудники дипмиссии не пострадали, ранения получил местный водитель одной из машин сопровождения.
В июле 2021 года группа неизвестных напала на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза. В результате огнестрельного ранения глава государства скончался. Позднее стало известно, что в состав группы нападавших входили 26 наемников. Часть из них была ликвидирована.
Полиция задержала предполагаемых убийц президента Гаити
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