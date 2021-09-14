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В мире

19:46

Премьер Гаити Анри может стать обвиняемым по делу об убийстве президента страны – СМИ

за рубежом происшествия

Фото: AP Photo/Joseph Odelyn

Прокуратура Гаити потребовала перевести премьер-министра Ариэля Анри в статус обвиняемого по делу об убийстве президента Жовенеля Моиза. Об этом сообщает France Press.

Местный новостной портал Gazette Haiti добавил, что Анри запрещено покидать территорию карибской страны.

"Господину Ариэлю Анри... запрещено покидать территорию страны по воздуху, морю и суше в связи с серьезными подозрениями в убийстве президента Жовенеля Моиза", – указано в письме прокурора Гаити Бед-Форда Клода.

Ранее мобильный оператор Digicel подтвердил, что премьер общался с одним из предполагаемых убийц президента Феликсом Бадио Жозефом через несколько часов после совершенного преступления.

Группа неизвестных напала на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза в июле 2021 года. В результате огнестрельного ранения глава государства скончался.

Позднее стало известно, что в состав группы нападавших входили 26 наемников. С таким заявлением выступил министр по делам голосования и межпартийных отношений Матиас Пьер. Часть из них была ликвидирована.

Также в июле было объявлено о задержании одного из предполагаемых разработчиков плана убийства президента Моиза. Гендиректор национальной полиции Гаити Леон Шарль заявил, что им был мужчина по имени Эммануэль Санон.

Полиция задержала предполагаемых убийц президента Гаити

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