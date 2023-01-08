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В МЧС сообщили о трех пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Хасавюрте
Фото: 05.mchs.gov.ru
Три человека пострадали при взрыве газа с последующим возгоранием в жилом многоквартирном доме в Хасавюрте. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану.
По данным ведомства, все пострадавшие находятся в состоянии легкой степени тяжести. Их госпитализировали в ЦГБ города Хасавюрта.
ЧП случилось в ночь на воскресенье, 8 января, на улице Датуева. По уточненной информации, взрыв произошел в пятиэтажном одноподъездном доме. Были эвакуированы десять человек.
"По прибытии первого пожарного расчета горением [было] охвачено помещение на площади 15 квадратных метров. Имеются незначительные разрушения, выбиты стекла", – говорится в сообщении.
В настоящее время ликвидировано открытое горение. Причина взрыва газа пока неизвестна.
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