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Транспортная полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на мужчину на Комсомольской площади, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

"В ходе патрулирования транспортные полицейские заметили, как возле подземного пешеходного перехода на Комсомольской площади между мужчинами произошел конфликт", – сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что один из мужчин ударил другого ножом в живот, а затем бросил этот нож на землю. Патрульные оказали первую помощь пострадавшему и вызвали скорую помощь. Полицейские передали раненого медработникам.

Сотрудники полиции сообщили, что нападавший мужчина 1982 года рождения уже ранее был судим. По словам подозреваемого, конфликт с незнакомым мужчиной возник без причины. А нож, которым он ударил пострадавшего, носит с собой всегда.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью"). Кроме этого, мужчину заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что пьяная жительница Коломны ударила семилетнего сына ножом в живот. Подозреваемая на допросе следователю дала признательные показания. В ближайшее время в отношении нее изберут меру пресечения. Следствие планирует добиваться ее ареста.

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