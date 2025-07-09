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09 июля, 18:23

Происшествия

Суд арестовал подозреваемого по делу о взрыве в рязанском баре

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Суд в Рязани на два месяца заключил под стражу подозреваемого по делу о взрыве в баре Апанди Рохоева, сообщает РИА Новости.

На заседании следователь отметил, что у Рохоева нет регистрации на территории Рязанской области. Кроме того, он проживает на съемной квартире, официально не трудоустроен, а по месту его проживания обнаружены пять рожков для автомата без патронов и охолощенный пистолет, принадлежность которых устанавливается.

Сторона защиты попросила суд отказать в удовлетворении ходатайства об аресте. По словам юриста, подозреваемый раскаивается. Он также ранее не был судим и оказывал помощь раненым после случившегося.

О взрыве в баре на Соборной улице в Рязани стало известно 7 июля. В результате один человек погиб, еще четверо были госпитализированы.

Как выяснили следователи, Рохоев принес незаконно приобретенную гранату на работу. Там он показал боеприпас знакомым, и один из них попросил осмотреть его, после чего граната взорвалась. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о неосторожности и незаконном хранении взрывчатых веществ.

Новости регионов: взрыв произошел в пятиэтажке в Саратовской области

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