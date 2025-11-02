Полиция не рассматривает нападение с ножом в поезде в Великобритании как теракт

Фото: 123RF.com/smutkoalex

Нападение с ножом в поезде в графстве Кембриджшир в Великобритании не классифицируется как теракт. Об этом сообщил суперинтендант британской транспортной полиции Джон Лавлесс на пресс-конференции, которую транслировал телеканал Sky News.

"Контртеррористическая полиция изначально помогала нам в расследовании. Однако на данном этапе нет ничего, что говорило бы о том, что это террористический инцидент", – отметил он.

Полиция графства Кембриджшир уточнила, что сообщение о случившемся поступило вечером 1 ноября. По данным газеты The Times, мужчина, вооруженный ножом, начал атаковать пассажиров поезда после того, как состав отбыл от станции города Питерборо. Правоохранительные органы прибыли на место и остановили поезд на станции Хантингдон.

По словам Лавлесса, были задержаны мужчины 32 и 35 лет. Они родились в Великобритании, однако имеют африканские и карибские корни, уточнил он.

В результате произошедшего пострадали 11 человек, из которых 10 сразу после нападения поступили в больницу, а один пришел позже самостоятельно. В настоящее время состояние двух пострадавших оценивается как критическое, еще четверо человек выписаны.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в соцсети Х назвал это нападение ужасающим.

"Мои мысли со всеми пострадавшими, и моя благодарность экстренным службам за их реакцию. Всем, кто находится в этом районе, следует следовать советам полиции", – написал он.

