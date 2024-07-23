Суд оставил под домашним арестом директора "Локалкитчен" по делу об отравлении

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Мосгорсуд оставил под домашним арестом руководителя "Локалкитчен" ("Кухня на районе") Антона Лозина по делу о заражении ботулизмом. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

Таким образом, апелляционная жалоба заявителя не была удовлетворена.

Всего от ботулизма в 11 регионах России пострадали 415 человек. При этом скончались двое: 21-летний житель Костромы и пациент из Нижегородской области.

Все они отравились салатом с фасолью "Лобио" от "Локалкитчен" и салатом "С тунцом, фасолью и яблоком", который произвел "Гастропорт" и продавал "ВкусВилл".

В отношении Лозина, а также руководителя отдела качества фирмы Елены Машковой и фактического главы компании – поставщика фасоли "Савон-К" Владимира Шина расследуется дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.