Число отравившихся шаурмой в Карелии выросло до 113

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Число отравившихся шаурмой в городе Сегежа в Карелии увеличилось до 113 человек, следует из данных на портале управления Роспотребнадзора по республике.

Среди жителей, у которых обнаружены симптомы кишечной инфекции, 46 детей, уточнили в ведомстве. Врачи оценивают случаи отравления как средне-тяжелые, у пациентов выявлен сальмонеллез.

Пострадавшие от некачественной продукции покупали шаурму в точке быстрого питания на улице Строителей. Специалисты Роспотребнадзора собрали пробы готовой продукции, воды, сырья.

Возбуждено уголовное дело о сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности. Владелец точки будет находиться под стражей два месяца.

На фоне ситуации с отравлением в Карелии пришлось ввести ограничительные меры в двух местных школах до 11 сентября.

