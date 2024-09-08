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08 сентября, 18:10

Происшествия

Число отравившихся шаурмой в Карелии выросло до 113

Фото: 123RF/towfiqu

Число отравившихся шаурмой в городе Сегежа в Карелии увеличилось до 113 человек, следует из данных на портале управления Роспотребнадзора по республике.

Среди жителей, у которых обнаружены симптомы кишечной инфекции, 46 детей, уточнили в ведомстве. Врачи оценивают случаи отравления как средне-тяжелые, у пациентов выявлен сальмонеллез.

Пострадавшие от некачественной продукции покупали шаурму в точке быстрого питания на улице Строителей. Специалисты Роспотребнадзора собрали пробы готовой продукции, воды, сырья.

Возбуждено уголовное дело о сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности. Владелец точки будет находиться под стражей два месяца.

На фоне ситуации с отравлением в Карелии пришлось ввести ограничительные меры в двух местных школах до 11 сентября.

Уголовное дело возбуждено после отравления 17 человек на севере Москвы

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