В Москве задержан тренер, насильно окунувший ребенка в бассейн

Следователи задержали тренера, который в бассейне в Москве применил физическое насилие к ребенку, против него возбуждено уголовное дело о небезопасных услугах, сообщает столичный главк СК РФ. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

На опубликованных кадрах видно, что между тренером и ребенком происходит конфликт – мужчина хватает его за руки и с головой опускает в воду. Мальчик пытается выбраться из бассейна, но безуспешно. Позже запись с камер наблюдения попала к маме ребенка, и она подала заявление в полицию.

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