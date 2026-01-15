"Московский патруль": эксперт объяснил, чем опасна тонировка автомобилей

В России продолжается обсуждение вопроса, связанного с допустимостью тонирования автомобильных стекол. Одни законодатели выступают категорически против этого, другие предлагают разрешить тонировку в неограниченных количествах.

Автоэксперт Артем Бобцов объяснил, что тонировка представляет реальную опасность, особенно в условиях ограниченной видимости через зеркала заднего вида и в случае их загрязнения.

По его словам, сторонники такой пленки в качестве аргумента приводят пример Объединенные Арабские Эмираты, где она разрешена. Однако эксперт подчеркивает, что климатические условия в ОАЭ, характеризующиеся высокой температурой воздуха на протяжении шести месяцев в году, существенно отличаются от климатических условий в России.

Подробнее – в программе "Московский патруль".