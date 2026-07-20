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Военные эксперты НАТО высказали мнение, что Германия может за год создать действующее ядерное взрывное устройство. Об этом сказано в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

Специалисты считают, что только за 1–3 месяца ФРГ способна "наработать необходимый расщепляющийся материал".

"Это вызывает особую тревогу с учетом богатого милитаристского прошлого Германии и планов правительства (канцлера Фридриха. – Прим. ред.) Мерца "вновь превратить немецкую армию в сильнейшую в Европе", – подчеркнули в СВР.

В пресс-бюро не исключили, что немецкие чиновники уже задумались о создании своего "ядерного зонтика".

Ранее немецкие СМИ писали, что Германия может принять участие в учениях стратегических сил Франции в этом году. Страны планируют совместные маневры для подготовки к возможным кризисным ситуациям.