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20 июля, 12:49

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СВР: в НАТО допускают возможность создания Германией ядерного оружия за год

В НАТО допускают возможность создания Германией ядерного оружия за год – СВР

Фото: depositphotos/mikdam​

Военные эксперты НАТО высказали мнение, что Германия может за год создать действующее ядерное взрывное устройство. Об этом сказано в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

Специалисты считают, что только за 1–3 месяца ФРГ способна "наработать необходимый расщепляющийся материал".

"Это вызывает особую тревогу с учетом богатого милитаристского прошлого Германии и планов правительства (канцлера Фридриха. – Прим. ред.) Мерца "вновь превратить немецкую армию в сильнейшую в Европе", – подчеркнули в СВР.

В пресс-бюро не исключили, что немецкие чиновники уже задумались о создании своего "ядерного зонтика".

Ранее немецкие СМИ писали, что Германия может принять участие в учениях стратегических сил Франции в этом году. Страны планируют совместные маневры для подготовки к возможным кризисным ситуациям.

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