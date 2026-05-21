Путин заявил, что ядерная триада должна быть гарантом суверенитета Союзного государства

В условиях роста напряженности в мире и возникновения новых угроз ядерная триада должна оставаться надежным гарантом суверенитета Союзного государства России и Белоруссии. Об этом заявил Владимир Путин, передает БелТА.

Российский президент подчеркнул, что ядерная триада должна выполнять задачу стратегического сдерживания, а также поддерживать баланс сил на глобальном уровне.

Ранее министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин заявил, что страны Запада начали готовиться к военным действиям. Он добавил, что обстановку можно назвать напряженной и непростой.

Хренин отметил, что угрозой для Запада являются и Россия, и Белоруссия, так как вместе они образуют Союзное государство. Он напомнил, что Польша и Германия, а также страны с "агрессивным руководством" собираются создать мощную армию.

Тем временем стало известно, что Россия планирует модернизировать ядерную триаду в период с 2027 по 2036 год. Также страна уделит внимание наращиванию сухопутных войск, формированию универсальной системы ПВО и повышению экспортного потенциала отечественного оружия.

