Неправительственные организации (НПО) США, Великобритании, ФРГ, Польши и других стран Европы аккумулируют силы и средства, чтобы попытаться раскачать ситуацию и добиться смены конституционного строя в Белоруссии, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

Отмечается, что Запад хочет создать ресурс из "озлобленных оппозиционеров" и нацелиться на выборы президента республики в 2030 году. Одновременно с этим западные страны хотят ослабить связку Минска и Москвы в рамках Союзного государства, а также затруднить России достижение целей СВО.

"Для реализации сценария цветной революции ставится задача подыскать в белорусском обществе новых либеральных пассионариев. Окопавшиеся в Литве и Польше беглые деятели во главе со Светланой Тихоновской за последние годы расписались в своем полном бессилии хоть как-то повлиять на процессы в родной стране", – указали в ведомстве.

При этом Запад не учитывает, что после событий 2020 года белорусское общество получило "прививку" от попыток раскачать ситуацию в стране, поскольку смогло преодолеть "срежиссированный враждебными внешними силами внутриполитический кризис", подчеркнули в СВР.

Кроме того, перед гражданами Белоруссии есть примеры таких стран, как Украина и Молдавия, которые были разрушены для реализации "геополитических амбиций Запада", скрытых за лозунгами о защите прав человека и демократии.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Евросоюз не скрывает своей заинтересованности в подготовке к войне Россией. По словам министра, Брюссель фактически разрабатывает военный план против Москвы, открыто обсуждая это на политическом уровне. Подобные действия ЕС только усиливают напряженность в Европе и подталкивают к дальнейшей эскалации, считает дипломат.

