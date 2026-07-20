В Великобритании голубь проник в ванную комнату и свил гнездо в косметичке

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Жительница Великобритании вернулась домой после поездки к матери и обнаружила, что голубь обосновался в ее косметичке, лежавшей в ванной комнате. Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на Whats The Jam (WTJ).

По словам Мимми Стрейнджер, войдя в дом, она заметила на полу ветки и листья. Затем она увидела голубя, устроившего гнездо прямо в косметичке. Выяснилось, что птица не только свила гнездо, но и уже отложила два яйца.

Позже хозяйка рассказала, что перед отъездом случайно оставила окно в ванной открытым. Также она призналась, что такая ситуация с ней произошла впервые.

Стрейнджер отметила, что между ней и птицей уже установилось своеобразное "соглашение" – голубка спокойно сидит на яйцах, пока хозяйка пользуется ванной. Женщина планирует дождаться появления птенцов и только после этого решать, что делать с гнездом.

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