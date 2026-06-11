Леонид Каневский отреагировал на свою популярность в Южной Корее

Звезда советского кино Леонид Каневский прокомментировал свою популярность в Южной Корее после того, как сеульская художница опубликовала мемы с актером в своем блоге. Подробности – в материале Москвы 24.

"Мы хотим больше Леонида"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/leonid_kanevskiy__official

Актер, телеведущий и заслуженный артист РСФСР Леонид Каневский стал популярен не только в России, но и в Южной Корее. Слава за рубежом пришла после того, как сеульская художница Ким Хеен, известная под псевдонимом Dajai Yusanmu (Yamadori), опубликовала в своих соцсетях несколько карикатур на актера. Она случайно увидела смешные картинки с российским телеведущим на фотохостинге, а затем стала искать видео с ним.





Ким Хеен художница Я влюбилась в его забавную внешность и мимику. Хотя я не понимаю по-русски, это все равно очень смешно.

Дочь Каневского Наталья показала телеведущему мемы и карикатуры авторства южнокорейской художницы. Соответствующее видео появилось в соцсетях актера.

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/dajai_yusanmu

"Одно лицо!" – отметил телеведущий, взглянув на творения художницы.

Он также отреагировал на желание Ким Хеен посмотреть видео с Каневским с английскими субтитрами, спросив у дочери, существуют ли такие.

В свою очередь, художница отреагировала на пост комментарием с пожеланием счастья и здоровья Каневскому. Фолловеры телеведущего поблагодарили Ким за сделанные с юмором и добротой карикатуры, а также осыпали комплиментами 87-летнего Каневского.

"Картинки такие смешные и милые", "давно было пора выходить на международный уровень", "очень ждем мерч с рисунками", "спровоцировала новую волну пересмотров легендарных передач", "Леонид Семенович, вы легенда!", "чертовски хорош", "я от телевизора не отлипал, когда смотрел эту программу ("Следствие вели..." – Прим. ред.), а ведь дело в ведущем", "какая прелесть, ему понравилось", "легенда он и в Корее легенда", – отметили подписчики.

Ситуация сыграла на руку и самой Ким: в ее аккаунт пришли подписчики из России и стали знакомить ее с мемами о Каневском, присылать скриншоты программы "Следствие вели...", а также кадры из фильмов с его участием.

"Леонид в прайме", "Корея теперь знает о нем", "Каневский стал мировой звездой", "без лишних предисловий мужчина стал мемом", "мы хотим больше Леонида", "пожалуйста, продолжайте", "а еще будут?" – обратились пользователи к художнице с просьбой продолжить рисовать подобные картинки.

"Мой главный зритель – это молодые люди"

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Роль инспектора Московского уголовного розыска Александра Томина в телесериале "Следствие ведут ЗнаТоКи" принесла Каневскому всесоюзную известность. Проект выходил на экраны в период с 1971 по 1989 годы. После перерыва сериал возродили в 2002-м, сняв еще два эпизода.

Новую волну популярности Каневский пережил после того, как стал ведущим программы "Следствие вели..." в 2006-м. Цикл документальных передач рассказывает о самых громких преступлениях, совершенных в СССР. Позднее телеведущий покорил и молодежь: его назвали "отцом русского тру-крайма", а выпуски шоу разобрали на мемы и цитаты. Например, финальная фраза каждого выпуска "Впрочем, это уже совсем другая история", а также "Без длинных предисловий: мужчина умер" сразу ушли в народ.

Телеведущий отмечал в интервью в июне 2024-го, что такая слава его не смущает, потому что мемы сделаны с долей иронии, но не бестактно, то есть с уважением. А в марте 2026-го Каневский рассказал, что чувствует большую ответственность перед зрителями, в том числе молодыми, и старается держать себя в форме в профессиональном плане.





Леонид Каневский актер, телеведущий, заслуженный артист РСФСР Это счастье. Я очень горжусь тем, что мой главный зритель – это молодые люди.

Ранее Каневский также поделился, что у программы молодая аудитория, потому что их интересует то, как жили родители, бабушки и дедушки, а он им это рассказывает. Телеведущий подчеркнул, что он честен со зрителем, поэтому ему доверяют.

