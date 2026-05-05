05 мая, 16:57

Ставший героем зумеров Брекоткин заявил, что не планирует заводить соцсети

"Параллельная реальность": актер Дмитрий Брекоткин отреагировал на популярность у зумеров

Актер, юморист, участник команды КВН "Уральские пельмени" Дмитрий Брекоткин стал новой звездой зумеров. Нарезки его выступлений завирусились в соцсетях. О том, как знаменитость отнесся к волне популярности – в материале Москвы 24.

"Социально-сетевой труп"

Фото: tiktok.com/dirty_hasla; dzheylo45

Юморист, участник команды КВН "Уральские пельмени" Дмитрий Брекоткин рассказал журналистам, как он воспринял внезапную волну популярности среди молодежи. Еще в конце 2025-го в соцсетях завирусились нарезки, смонтированные из выступлений юмориста, появилось множество мемов с ним. Тренд достиг пика после релиза трека под названием brekotkin исполнителя "Грязно хаслил".

"Дмитрий Брекоткин, ты такой прикольный. Кому-то нравится Рожков (Андрей Рожков, участник телешоу "Уральские пельмени". – Прим. ред.), но для меня он пепсикольный", – гласят строки из песни.

При этом 56-летний Брекоткин не сразу узнал, что стал новым героем зумеров, потому что не является пользователем соцсетей. Актер отметил, что он не следит за онлайн-тенденциями, сообщило издание Super.

Для меня это даже не темный лес, а мрак в комнате, где спряталась черная кошка и ее не найти <...> Честно, я социально-сетевой труп, то есть холоден в цифровом плане. Это какая-то параллельная реальность, которая проходит мимо меня. Там, за порталом, я не знаю, что происходит.
Дмитрий Брекоткин
юморист, актер

Юморист также добавил, что, несмотря на популярность, он не планирует регистрироваться в соцсетях в ближайшее время, потому что "хватает суеты офлайн".

Актер высказался и по поводу коллег из других сфер, которые переживают вторую волну популярности благодаря соцсетям и их молодым пользователям, например Татьяна Буланова и Дмитрий Маликов. По мнению Брекоткина, они завирусились благодаря "счастливому случаю". При этом Дмитрий не исключил влияния искусства на массы.

"С другой стороны, опять же искусство имеет серьезную силу и влияние: одна песня с правильной аранжировкой, ритмом – и бах, музыка по-другому заиграла и свернула горы из фолловеров", – отметил Брекоткин.

В беседе с журналистами Дмитрий также развеял миф о том, что профессиональных юмористов сложно рассмешить. Актер признался, что у него легко вызвать улыбку, потому что его окружает юмор.

"БрекотKING"

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Сергей Бертов

Дмитрий Брекоткин сначала прославился в составе команды КВН "Уральские пельмени" – коллектив стал чемпионом Высшей лиги КВН 2000 года. Затем актер стал приобретать популярность, участвуя в различных юмористических и импровизационных шоу, наиболее успешным из которых стало одноименное – "Уральские пельмени". Над проектом работает большая часть команды КВН, в числе которых экс-капитан Андрей Рожков, Дмитрий Соколов, Сергей Исаев, Вячеслав Мясников, Максим Ярица.

Зумеры начали массово признаваться в любви к Брекоткину в конце 2025-го. При этом его стали называть не только хорошим актером и юмористом, но и в целом идеальным мужчиной. По некоторым данным, тренд начался с поста с фотографией американской модели Хейли Бибер в купальнике. Один из комментаторов прикрепил в комментариях снимок Брекоткина в белой рубашке, галстуке и черных брюках с подтяжками. Кадр набрал больше лайков, чем фото Бибер. Впоследствии снимок растиражировали различные паблики, он набирал множество лайков и восторженных комментариев.

"Краш моего детства и сейчас", "этот бро вывозит все шоу вместе с Мясниковым и Рожковым", "икона", "у него роль в команде как бы чувака не самого привлекательного и самого некрутого. Но именно он краш, да еще и выдержанный годами", "маэстро, как всегда, в отличной форме", "слишком хорош", "уральский принц", "БрекотKING", – сыпали комплиментами комментаторы.

При этом наряду с Брекоткиным особой любовью у фолловеров пользуются другие участники "Уральских пельменей", в частности Мясников, Рожков, Соколов и Исаев.

