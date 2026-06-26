Галустян раскрыл подробности женитьбы на новой возлюбленной

Шоумен Михаил Галустян впервые подробно рассказал о переменах в личной жизни. Летом 2026-го он женился второй раз, а в 2024-м развелся с первой супругой после 18 лет брака. Актер заявил, что в новых отношениях почувствовал себя ребенком. Однако не все пользователи Сети благосклонно отнеслись к его откровениям. Подробности – в материале Москвы 24.

"Лиля никого не уводила"

Фото: youtube.com/FAMETIME TV

Актер Михаил Галустян впервые подробно рассказал о кардинальных переменах в личной жизни. В частности, шоумен отметил, что свадьба с новой избранницей, визажистом Лилией Киосе, "не была секретной" и состоялась в красивую дату – 26.06.2026. Роспись прошла как раз накануне дня рождения девушки, что Галустян посчитал "прекрасным подарком".

Актер заявил, что никакого шикарного торжества они устраивать не стали и пока не планируют.

"У каждого из нас уже была свадьба. <...> Мы приехали в ЗАГС, расписались и уехали", – заявил комик.

Он рассказал, что они с Лилией начали встречаться в 2026-м и Михаил сделал возлюбленной предложение уже через полгода после начала отношений.

"Я понял, что очень сильно ее люблю. И она мне отвечает взаимностью. Мы как родственные души, просто Шерочка с Машерочкой", – отметил Галустян.

Михаил подчеркнул, что встретил возлюбленную уже после развода с первой супругой, поэтому Лилия не имеет отношения к краху его семейной жизни.





Михаил Галустян актер, шоумен, телеведущий Мужчина не баран, которого за веревку можно взять и утащить. Лиля никого не уводила. Я с ней начал встречаться намного позже. Я действительно после развода ушел в никуда. Для многих это непонятно.

Помимо этого, актер рассказал, что в новых отношениях может расслабиться и побыть собой.

"Благодаря Лиле я вновь понял, что я могу быть ребенком, я могу дурачиться, не стесняюсь быть собой, могу себе позволить не зависеть от общественного мнения. Я убрал все эти шоры, предрассудки", – отметил Галустян.



Фото: youtube.com/FAMETIME TV

Однако пользователи Сети неоднозначно отреагировали на эти высказывания знаменитости. Одни пожелали счастья, но другие посчитали отношение актера к институту семьи легкомысленным и напомнили, что от прошлого союза у него осталось двое детей.

"Зла на таких не хватает. Оставил жену, детей и пошел порхать беззаботным мальчиком", "мало кто пытается и способен найти новые краски в 18-летнем браке. Но, по моему опыту, новизна и эйфория от смены партнера достаточно быстро пройдет", "ему надо было детей отдать при разводе, сразу повзрослел бы. Детский сад", "седина в голову, бес в ребро. Ничего, эйфория скоро пройдет, и тогда начнутся суровые реалии", "конечно, там нужно было быть взрослым человеком, дети, ответственность, а здесь можно просто "быть ребенком", вот это разговоры "мужчины", "некоторые по восемь раз женятся и каждый раз счастливы", "почему все накинулись на Галустяна, откуда вы знаете, почему они развелись?" – высказались пользователи Сети.

"Потребность спуститься в чертоги разума"

Фото: Михаил Галустян с с первой супругой, Викторией Штефанец (слева); с Лилией Киосе (справа). Instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/victoriagalustyan; m_galustyan

Галустян развелся с первой супругой, Викторией Штефанец, в 2024 году после 18 лет брака. В апреле 2025-го он сообщил об этом в своих соцсетях. У пары есть двое дочерей – Эстелла и Элина.

Хотя телеведущий отметил, что он сохранил хорошие отношения с экс-супругой, а расставание прошло "без обид и претензий", пользователи Сети предположили, что дело нечисто и причина разрыва может крыться якобы в измене шоумена. Поклонники обратили внимание, что как раз незадолго до расставания с Викторией Михаил заметно похудел и стал усиленно тренироваться в спортивном зале. Появились слухи, что комик может быть связан романтическими отношениями с визажистом Миленой, с которой, по данным СМИ, сотрудничал с 2023 года.

Вскоре после новостей о разводе Галустяна визажист рассекретила в своих соцсетях беременность, что породило еще больше слухов, актера даже записали в отцы.

В свежем интервью Лауре Джугелии комик опроверг эти домыслы, отметив, что многолетний брак распался совершенно по другим причинам: перед расставанием он пережил глубокий личностный кризис и пытался найти себя.

"У меня был непростой период переосмысления жизни, карьеры, моего мироощущения. Во мне появилась острая потребность до конца спуститься в чертоги разума либо в подвалы моей души и понять – а какой ты там? <...> Мне нужно было вернуться к самому себе, тому, который был веселым, озорным мальчишкой", – признался Михаил.

Актер добавил, что порой два человека могут понять, что их пути разошлись, и "необязательно при этом ругаться, предавать друг друга, изменять". Он отметил, что они с Викторией поняли, что их брак исчерпал себя и вместе приняли решение о разводе.





Михаил Галустян актер, шоумен, телеведущий У людей принято считать, что если пара развелась, значит, кто-то предал, изменил, отношения себя исчерпали или супруги жили в ужасных условиях, сталкивались с абьюзом и чем-то еще. То есть куча всего плохого, что толкает людей на развод. Ну, не всегда так!

Михаил рассказал, что они с экс-супругой действительно остались в хороших отношениях после развода. К слову, Виктория публично не предъявляла никаких претензий к бывшему мужу, не говорила о нем плохо и в интервью тоже выражала мысль, что их пути разошлись и решение о разводе было совместным.

"Для детей вообще ничего не изменилось"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/m_galustyan

Галустян также рассказал в свежем интервью, как развод повлиял на дочерей, которым 16 и 14 лет. По мнению комика, расставание родителей никак не сказалось на детях, ведь он продолжает не только закрывать их финансовые потребности, но и активно участвовать в их жизни.





Михаил Галустян актер, шоумен, телеведущий Я вот буквально недавно был в гостях. Со всеми классно общаемся. Я поддерживаю отношения с девочками, мы все время переписываемся, я полностью обеспечиваю обучение, отдых… То есть для детей вообще ничего не изменилось. <...> Просто мы теперь не муж и жена, но так же мама и папа.

Шоумен подчеркнул, что дочери уже достаточно взрослые, им не так интересно проводить время с родителями, и порой они отказываются от встреч или совместных походов куда-либо, чтобы увидеться с друзьями.

При этом 46-летний Галустян также заявил, что хочет еще детей.