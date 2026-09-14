Super: роды жены Гарика Харламова в частной клинике стоили более 800 тыс рублей

Актриса Катерина Ковальчук и комик Гарик Харламов сообщили о рождении дочери в своих соцсетях 13 сентября. Где рожала знаменитость и как назвали девочку, расскажет Москва 24.

"Добро пожаловать в клуб!"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/katerinakovalchyk

Актриса Катерина Ковальчук родила дочь от комика Гарика Харламова 10 сентября. Об этом пара сообщила в своих соцсетях чуть позднее, 13-го числа. Девочку назвали Алисой. Знаменитости поделились первыми кадрами с новорожденной и сопроводили их трогательной подписью.





Катерина Ковальчук актриса Как в одном маленьком человеке может поместиться столько любви. Это какое-то совершенно невозможное и неописуемое счастье. Спасибо, что выбрала нас. Мы ждали тебя. Очень. Добро пожаловать домой, доченька.

Подписчики сразу принялись поздравлять пару с пополнением. В комментариях также отметились и знаменитости, в том числе комики Илья Соболев, Марина Кравец, Екатерина Моргунова, телеведущие Дмитрий Журавлев и Яна Кошкина, певец Jony, актеры Павел Деревянко, Марина Федункив, Андрей Гайдулян, Юлия Топольницкая, Михаил Галустян.

"Такое счастье вашей семье. Ловите каждый миг! Они так быстро подрастают", – написала телеведущая Эвелина Бледанс.

К поздравлениям присоединились актриса Лиза Моряк и ее супруг, режиссер Сарик Андреасян, которые в начале сентября стали родителями уже третий раз.

"Добро пожаловать в клуб!" – написал Сарик.

Роды прошли в популярном среди знаменитостей подмосковном госпитале и стоили 840 тысяч рублей, сообщило издание Super. По информации журналистов, Ковальчук выбрала программу, которая обеспечивает максимум свободы в процессе родов: можно принимать душ, ходить, менять положение, выбирать удобную позу во время схваток, а при желании – рожать в воде. Будущую маму все время сопровождают акушерка и доула. Правда, за эпидуральную анестезию нужно доплатить 150 тысяч рублей.

"Темы, которые никого не касаются"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/katerinakovalchyk

Актеры познакомились на съемках сериала "Гусар" в 2019-м. Пара рассекретила роман в 2021-м. В мае 2024-го комик сделал возлюбленной предложение, в июне они расписались, а в августе того же года сыграли пышную свадьбу в Подмосковье.

При этом Ковальчук уже не раз приписывали беременность. В феврале 2025-го поводом для слухов стали кадры, которые Катерина опубликовала в своих соцсетях. Актриса приложила руку к животу, а подписчики расценили жест как намек на скорое пополнение. В мае 2025-го фолловеры вновь принялись поздравлять знаменитость с интересным положением, проанализировав снимки, на которых она предстала в платье свободного кроя.

В апреле 2026-го опять распространились слухи о беременности актрисы. Поводом послужили ее выходы в нарядах оверсайз. Домыслы случайно подтвердил коллега Харламова Денис Дорохов в марте.

"Все это пока в тайне, я не знаю, почему вы это все снимаете. Роль крестного Гарик не предлагал, но он мне вряд ли такое предложит", – сказал Денис.

В свою очередь, Катерина резко опровергла слова Дорохова.





Катерина Ковальчук актриса Мы ничего не заявляли. И мы не распространяемся по поводу своей личной жизни. Это темы, которые никого не касаются, кроме нас и нашей семьи. Спасибо за понимание. А со стороны журналиста, который говорит то, чего нет, это очень подло. Ну, в принципе, мы не удивлены, уже не в первый раз такое слышим.

К слову, о рождении ребенка у знаменитой пары впервые сообщили именно друзья и коллеги Харламова еще до поста пары в соцсетях. Дорохов и Азамат Мусагалиев рассказали об этом во время съемок юмористического шоу "Кстати", выпуск вышел в эфир 12 сентября.

"Ни копейки денег"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/asmuskristina

Для 33-летней актрисы ребенок, как и брак с Харламовым, стал первым. При этом 45-летний комик женат уже третий раз. Первой супругой Гарика стала Юлия Лещенко, которая работала менеджером в московском ночном клубе, однако брак оказался недолгим. Вскоре комик познакомился со звездой сериала "Интерны", актрисой Кристиной Асмус. В 2013-м пара поженилась, а в 2014-м стала родителями дочери Анастасии.

Но и этот брак комика распался: пара официально развелась в 2020-м. При этом уже бывшие супруги продолжали жить под одной крышей еще на протяжении 3 лет, несмотря на то что начали устраивать каждый свою личную жизнь.

В 2022-м имущественный конфликт между экс-супругами вылился в публичную плоскость: тогда актриса заявила, что не видела от Гарика "ни копейки денег". В ответ Харламов отметил, что бывшая жена живет "на его полном обеспечении". Несмотря на разногласия, со временем Харламову и Асмус удалось наладить общение ради дочери.