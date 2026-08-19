Адвокат Жорин: экс-жена Родригеза втайне от него продала дом в Подмосковье

Адвокат шоумена Тимура Родригеза рассказал журналистам, что его клиент по-прежнему выплачивает полмиллиона рублей на содержание экс-супруги, несмотря на то что суд расторг соответствующее соглашение еще в январе 2026-го. Подробности – в материале Москвы 24.

"Подала апелляционную жалобу"

Фото: Анна Девочкина и Тимур Родригез. Instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/trodriguezzz

Шоумен Тимур Родригез начал новую главу своей жизни и узаконил отношения с актрисой Катей Кабак, однако точка в судебных спорах с экс-супругой Анной Девочкиной еще не поставлена. Пара официально развелась в мае 2025-го после 16 лет брака. В октябре Родригез подал иск к матери двоих сыновей, чтобы уменьшить размер алиментов.

По данным СМИ, между экс-супругами было соглашение, согласно которому шоумен обязался ежемесячно перечислять 1,5 миллиона рублей на нужды детей и еще 500 тысяч на содержание Девочкиной. Однако впоследствии телеведущий осознал, что не тянет такие расходы.

Тогда Родригез обратился в суд, чтобы уменьшить размер алиментов до 500 тысяч рублей ежемесячно. Однако в декабре 2025-го он проиграл дело: суд постановил оставить размер алиментов прежним, чтобы не ухудшился уровень жизни детей – они вместе с матерью живут в Испании. При этом в январе 2026-го суд расторг соглашение, которое обязывало Тимура финансово содержать бывшую жену.

Тем не менее стало известно, что Родригез все же до сих пор обязан выплачивать Девочкиной по 500 тысяч рублей ежемесячно. Адвокат знаменитости Сергей Жорин подтвердил в разговоре с изданием Super, что Анна подала апелляцию накануне вступления решения суда в законную силу.





Сергей Жорин адвокат Ответчик подала апелляционную жалобу, причем практически в последний день установленного срока, что объективно отложило вступление решения суда в законную силу. До рассмотрения апелляции Тимур формально обязан продолжать исполнять соглашение и выплачивать по 500 тысяч рублей в месяц на содержание бывшей жены, помимо алиментов на детей.

Адвокат добавил, что пока они ждут, когда будет назначена дата рассмотрения апелляционной жалобы, и надеются, что суд оставит решение первой инстанции в силе.

"После чего эта крайне обременительная обязанность по содержанию бывшей трудоспособной супруги будет окончательно прекращена", – подчеркнул Жорин.

"Пыталась закрыть выезд за границу"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/trodriguezzz

В разговоре с изданием Woman.ru адвокат раскрыл и другие подробности судебного процесса. В частности, он заявил, что Девочкина обратилась к судебным приставам и пыталась ограничить Родригезу выезд за пределы РФ. Жорин подчеркнул, что в таком случае его клиент лишился бы возможности общаться с живущими в Испании сыновьями.





Сергей Жорин адвокат Анна пошла к приставам, и в день свадьбы на Тимура посыпались уведомления, запреты, ограничения. К счастью, пристав на данном этапе отказал в запрете на выезд, но она пыталась закрыть выезд за границу. <...> Сейчас он старается выплачивать ей эти деньги.

Кроме того, адвокат добавил, что Девочкина должна отчитываться за траты, "но она этого не делает". По его сведениям, экс-супруга не ограничивает себя в расходах.

"Снимает очень дорогую квартиру в Барселоне. По сведениям Тимура – платит около 6 500 евро в месяц. То есть в пересчете на рубли – порядка 650 тысяч рублей только на квартиру", – рассказал Жорин.

Адвокат Родригеза также заявил, что между супругами существовали договоренности, которые, по словам Жорина, Анна не выполнила. Например, бывшие договорились, что большой загородный дом в Подмосковье они продадут и часть суммы от сделки будет переведена Родригезу. Однако адвокат отметил, что его клиент узнал о продаже жилья абсолютно случайно.





Сергей Жорин адвокат Все эти документы были подписаны, в том числе соглашение на дом. Все документы готовила Девочкина, Тимур исполняет все свои договоренности, а однажды приехал к детям и случайно узнал от них, что мама продала дом и никакие деньги ему не выплатила.

По словам Жорина, именно ситуация с продажей дома обострила отношения между экс-супругами и положила начало судебным тяжбам.

"Мягко говоря, Тимур был удивлен, задал ей определенные вопросы. Анна ответила, что соглашение на дом недействительно, так как оно не было заверено нотариально. Но он верил ей, был уверен, что, отдав ей все, достигнув договоренности, все будет соблюдаться. И с этого момента в их отношениях возникли вопросы", – отметил адвокат.

"Идеальная среда обитания"

Фото: Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/trodriguezzz

Свадьба 46-летнего Родригеза и 35-летней Кабак прошла 26 июня 2026-го. Официальная часть состоялась во Дворце бракосочетания № 1 в Москве. Невеста была в белоснежном платье с открытыми плечами и длинными шлейфом.

После официальной части молодожены и гости отправились кататься на двухэтажном экскурсионном автобусе с открытой крышей и диджеем. Затем состоялся банкет. Торжество посетили телеведущая Регина Тодоренко, певица Юлия Паршута, модель Алеся Кафельникова, рэпер ST с супругой Ассоль, шоумен Тимур Батрутдинов и другие.

По данным СМИ, одним из самых пикантных моментов стало то, как Родригез зубами снял подвязку с ноги новоиспеченной жены. А самым трогательным – песня в исполнении Тимура, которую он посвятил Кате.

"Эта любовь – идеальная среда обитания", – гласила одна из строчек трека.

Вечеринка была не лишена креатива: молодоженам предложили собственноручно украсить огромный свадебный торт. Для этого в зал вынесли большие тарелки малины, голубики и клубники.