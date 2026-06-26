Подписчики и друзья Галустяна раскритиковали его за шутку о своей "смерти"

Михаил Галустян опубликовал в личном блоге свой некролог, чем напугал коллег, друзей и поклонников. Подписчики комика негативно отреагировали на шутку, попросив звезду не пророчить себе смерть. Подробности – в материале Москвы 24.

Причина смерти очередной день рождения

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)m_galustyan

Комик Михаил Галустян решил сообщить о своем дне рождения в личном блоге необычным способом – он написал собственный некролог. Пост юморист сопроводил черно-белой фотографией в черной рамке и короткой подписью с датой "25.10.1979 – 25.10.2026".





Михаил Галустян актер, шоумен, телеведущий Сегодня, 25 октября, на 47-м году жизни скоропостижно и с улыбкой скончался Михаил Галустян 46-летний. Причина смерти естественная: очередной день рождения. Врачи говорят, такое случается с каждым, примерно раз в год, и медицина пока бессильна. Говорят, в последние минуты он был спокоен и даже что-то напевал.

В посте Галустян упомянул о важных этапах своей жизни: о новом браке, похудении и карьерных достижениях. Некоторые моменты, например, касающиеся внешности, он описал с самоиронией.

"Родился в Сочи. Рост не уточняется, но все и так в курсе. Был невысокий, но до всего дотянулся: до КВН, до Равшана и Бородача, до Гади Петрович, до Болливуда, до Кунг-фу панды. До верхней полки нет, но для этого есть друзья. Прожил жизнь честно: шутил за деньги, смеялся бесплатно, Родину любил безвозмездно", – отметил Михаил.

Также юморист затронул тему личной жизни, снова напомнив о браке с Лилией Киосе, и добавил про изменения во внешности.

"Женился этим летом тихо, без торжества и брачного договора, потому что в 46 уже понимаешь: главное не свадьба, а с кем потом завтракать. <…> Похудел и поправился столько раз, что весы перестали с ним здороваться", – написал комик.

В финале Галустян описал себя "нового" и на год повзрослевшего. По словам юмориста, внешне он все тот же "человек, который уже все видел и все равно согласился на съемки". "Новенький" же Галустян пообещал меньше спорить в комментариях и больше обнимать дочерей.

"Кремации не будет. Покойный и так достаточно горел на работе. Светлая память тому, кому было 46. Да здравствует тот, кому 47. Соболезнования принимаются в виде поздравлений", – заключил артист.

Однако подписчики не оценили такой юмор, назвав шутку несмешной и предупредив об опасности писать самому себе некрологи.

"Ужас. Что за дурацкая шутка? Разве можно с таким шутить?", "пророчить так зачем? Опасно...", "я уже успела сказать мужу, что Галустян умер...", "мерзость. Отвратительно. Представляю, как у реальных поклонников перехватило дух. Надеюсь, что хоть родственники были предупреждены. Ничего смешного в этом не вижу. Вижу неуважение к своей аудитории", – писали в комментариях.

Пост с шуткой о собственной смерти напугал не только поклонников Михаила, но и его коллег из шоубизнеса. Некоторые отметили, что новость их встревожила. Певицы Наташа Королева и Наталья Подольская попросили Галустяна больше так не шутить.

"Мишенька, с днем рождения! Но так не шути больше, мы же все сначала картинку смотрим, а потом читаем!" – написала Королева.

Однако некоторые коллеги Галустяна восприняли пост-шутку спокойно и просто поздравили юмориста, среди них были певицы Зара и Сати Казанова, а также коллега по КВН Александр Ревва.

Новые отношения и свадьба

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)m_galustyan

Незадолго до 47-летия в Сети вышло интервью Михаила Галустяна с Лаурой Джугелией. В нем он впервые подробно рассказал о своей личной жизни: о разводе и свадьбе с новой возлюбленной Лилией. По словам шоумена, расставанию с бывшей супругой Викторией предшествовал личностный кризис: Михаил испугался, что в погоне за успехом потерял себя.

"Я понял, что забыл, какой я. И мне нужно было вернуться к самому себе, тому, который был веселым, озорным мальчишкой", – делился Галустян.

Артист начал с изменений во внешности: заметно похудел и накачал мышцы. Тогда же в СМИ появились новости о расставании с супругой спустя 18 лет брака.

"Развод связан с непростым периодом? И это тоже. Мы развелись в 2024 году. Не преодолели кризис? Может, наоборот, я преодолел. <…> Ну, так происходит в жизни, что люди понимают, что просто их дороги расходятся. Необязательно при этом ругаться, предавать друг друга, изменять или еще что-то", – заявил Михаил.

Галустян добавил, что не всегда причиной развода становится что-то негативное – измена, жизнь в ужасных условиях или насилие.

"Иногда люди просто осмысленно приходят к тому, что отношения исчерпали себя. Это было наше совместное решение", – рассказал юморист.

При этом Михаил подчеркнул, что встретился с новой возлюбленной Лилией уже после развода с бывшей супругой, поэтому девушка не имела отношения к краху семейной жизни. Свадьба состоялась в красивую дату – 26.06.2026, накануне дня рождения невесты.





Михаил Галустян актер, шоумен, телеведущий Мужчина не баран, которого за веревку можно взять и утащить. Лиля никого не уводила. Я с ней начал встречаться намного позже. Я действительно после развода ушел в никуда. Для многих это непонятно.

Галустян добавил, что в новых отношениях он может позволить себе расслабиться и побыть собой.

Развод спустя 18 лет брака

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)m_galustyan

Весной 2025 года Галустян официально объявил о разводе с Викторией Штефанец после 18 лет совместной жизни. Как выяснилось позже, расстались супруги еще в 2024-м, но решили не говорить об этом публично. По словам комика, развод прошел без скандалов, обид и взаимных претензий.

"Иногда жизнь меняет свои сценарии, и так вышло, что наш совместный путь в прошлом году подошел к завершению. Мы приняли решение пойти разными дорогами. Мы расстались без обид и претензий, с чувством благодарности за все, что было между нами", – написал Галустян в своем блоге.

Виктория позже добавила, что решение разойтись было обоюдным, но от этого не менее тяжелым. Пара сохранила теплые отношения и решила не устраивать скандалы. Бывшая жена шоумена поблагодарила Галустяна за прожитые вместе годы.

В браке с Викторией у Михаила родились две дочери: Эстелла и Элина. В свежем интервью комик подчеркивал, что не только помогает своим детям финансово, но и активно участвует в их жизни.