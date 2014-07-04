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Законы

04 июля 2014, 13:58

В Сочи и в Крыму появятся игорные зоны

законы игорные заведения Крым Краснодарский край Госдума РФ

Фото: ИТАР-ТАСС

В третьем чтении Государственной думой России в пятницу был принят закон о создании игорных зон в Крыму и Сочи, сообщило в пятницу агентство "Интерфакс".

Согласно принятому закону, создание игорных зон предусмотрено в Алтайском, Краснодарском и Приморском краях, в Калининградской области, а также в Крыму. "Границы игорной зоны на территории республики Крым определяются органами исполнительной власти республики", - говорится в принятом законе.

Границы игорной зоны на территории Краснодарского края определяются участками, предоставленными для олимпийских объектов федерального значения, финансирование которых не велось за счет бюджетных средств или средств "Олимпстроя".

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