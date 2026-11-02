Лантратова заявила, что часть жителей Алешек осталась из-за семейных обстоятельств

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Часть жителей Алешек в Херсонской области не уехала из города из-за семейных обстоятельств. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, передает News.ru.

По ее словам, разговор с оставшимися был эмоциональным и сложным. Одна женщина плакала и объяснила, что не может уехать, так как ее мать после инсульта просто не доедет. Другая женщина осталась, поскольку ее муж лежит в больнице и она не может его оставить.

В других случаях пожилые родители привыкли к дому и быту и не готовы уезжать ни при каких условиях, а взрослые дети не могут оставить их одних. По словам Лантратовой, оставшимся будут продолжать оказывать всю возможную помощь.

Режим тишины в Алешках действовал с 27 октября до 22:59 1 ноября. В это время в городе проходила гуманитарная операция. Благодаря этому удалось доставить жителям необходимую помощь и эвакуировать около 800 человек.

По словам Лантратовой, в настоящее время стороны прорабатывают возможность продолжения гуманитарных миссий. При этом первая леди США Мелания Трамп выразила надежду на то, что это поспособствует урегулированию украинского конфликта и установлению прочного мира.

