Соцучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 ноября, 14:29

Политика

Лантратова заявила, что часть жителей Алешек осталась из-за семейных обстоятельств

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Часть жителей Алешек в Херсонской области не уехала из города из-за семейных обстоятельств. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, передает News.ru.

По ее словам, разговор с оставшимися был эмоциональным и сложным. Одна женщина плакала и объяснила, что не может уехать, так как ее мать после инсульта просто не доедет. Другая женщина осталась, поскольку ее муж лежит в больнице и она не может его оставить.

В других случаях пожилые родители привыкли к дому и быту и не готовы уезжать ни при каких условиях, а взрослые дети не могут оставить их одних. По словам Лантратовой, оставшимся будут продолжать оказывать всю возможную помощь.

Режим тишины в Алешках действовал с 27 октября до 22:59 1 ноября. В это время в городе проходила гуманитарная операция. Благодаря этому удалось доставить жителям необходимую помощь и эвакуировать около 800 человек.

По словам Лантратовой, в настоящее время стороны прорабатывают возможность продолжения гуманитарных миссий. При этом первая леди США Мелания Трамп выразила надежду на то, что это поспособствует урегулированию украинского конфликта и установлению прочного мира.

Читайте также


политика

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика