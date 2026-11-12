Сваха Сябитова: выход GTA VI может спровоцировать ссоры в семье

Сваха Роза Сябитова заявила, что тяга мужчин к видеоиграм, в том числе к новой GTA VI, может разрушить брак и опустошить кошелек. Насколько вероятен такой сценарий и когда стоит бить тревогу, разбиралась Москва 24.

Игра или жена?

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Мир готовится к выходу 6-й части игры GTA. Как анонсировала компания-разработчик, релиз произойдет уже 19 ноября. Причем желание россиян одними из первых "распаковать" игру оказалось настолько сильным, что они даже стали ​​​​​​​брать отпуска и отгулы на это время.

Одна из поклонниц гейм-франшизы еще в августе согласовала с начальством даты с 19 по 27 ноября. Из-за этого трем ее коллегам и таким же фанатам пришлось искать другие варианты.

Кроме того, GTA 6 даже успела спровоцировать любовный скандал: причиной стал анонс романа между главными героями Джейсоном и Люсией. На этом фоне девушки стали подозревать своих парней в будущей неверности. В компании же пояснили, что пользователь будет в силах влиять на развитие отношений между героями.

При этом подобный ажиотаж вызывает у окружающих не самые однозначные реакции. Например, сваха Роза Сябитова заявила изданию "Абзац", что сильная тяга мужчин к видеоиграм, в том числе к новой GTA, может стать причиной семейных ссор и лишних трат.





Роза Сябитова сваха Все уже давно решили, что компьютерные игры, если увлечение ими чрезмерно, стоят на уровне вредных привычек: алкоголизма, наркомании и добавившегося сейчас шопоголизма. Я не знаю ни одной нормальной жены, которая бы разрешила супругу тратить деньги в ущерб семейному бюджету, когда ребенок не поедет отдыхать или не купишь школьные принадлежности и предметы первой необходимости.

Сябитова уверена, что гейминг безопасен для отношений лишь тогда, когда это общее хобби супругов. Сами игры не должны мешать работе партнеров, также важно контролировать соответствующие траты.

В качестве примера гармоничного подхода к этой теме сваха рассказала о семье своего сына-айтишника, где любые расходы на дополнения для игр открыто обсуждаются и не бьют по общему кошельку.

"Каждый человек имеет право сам распоряжаться своими деньгами и временем, если это не забирается у семьи и не вызывает сложностей. Семья – это командная игра, но как именно проводить досуг и расходовать средства, люди решают сами", – подчеркнула Сябитова.

Вместе с тем ранее зарубежные ученые предупредили о существовании "постигровой депрессии". Она наступает, когда геймер покидает вселенную, в которой проводил десятки часов. В этот момент реальный мир кажется тусклым и серым, что вызывает острое чувство потери и апатию.

Лишнее звено

Как объяснила Москве 24 консультант в сфере отношений, психолог Светлана Шаталина, важно смотреть не столько на количество часов, проведенных за игрой, сколько на то, какое место она занимает в жизни человека и семейной системе.

При этом эксперт уточнила, что такое увлечение может выполнять разные функции. Например, помогать переключаться после напряженного дня, восстанавливаться, переживать азарт, достигать целей, общаться с единомышленниками.





Светлана Шаталина консультант в сфере отношений, психолог При этом иногда игра становится способом дистанцироваться от трудностей, с которыми сталкиваются в повседневной жизни или отношениях. Например, вместо сложного разговора с партнером человек уходит в виртуальный мир. Здесь правила понятнее, результат собственных действий заметнее, а переживание успешности доступнее.

Шаталина подчеркнула, что в системной семейной психологии такую ситуацию можно рассматривать как появление условного "третьего участника" отношений. При этом в действительности игра не заменяет человека, но начинает влиять на распределение внимания, времени, ответственности и эмоциональной включенности пары.

Также важно исследовать, что возникло раньше: дистанция между партнерами или чрезмерное погружение в игру. Иногда именно накопленное напряжение в отношениях делает виртуальный мир особенно привлекательным. В таком случае увлечение постепенно начинает вытеснять совместную жизнь.

"За подобной ревностью часто скрывается страх потери связи. Возникает ощущение, что близкий становится эмоционально и физически недоступным. Если один ждет совместного вечера и общения, а другой постоянно проводит время в игре, со временем появляется чувство обделенности. То есть формируется впечатление, что на виртуальные занятия ресурсы есть, а на реального партнера их не остается", – объяснила она.

Однако в паре очень важно не путать отсутствие совместного времени с обязанностью постоянно находиться рядом. В близких отношениях каждому необходимо пространство для собственных интересов. То есть само по себе желание провести вечер за игрой не означает отвержения партнера, подчеркнула эксперт.

Правила взаимоуважения

По словам Светланы Шаталиной, иногда конфликт возникает из-за разных представлений о совместном досуге. Один считает, что вечер после работы – время для пары. Другой воспринимает его как возможность побыть наедине с собой.

Если эти ожидания никогда не обсуждались, оба могут чувствовать себя ущемленными. Поэтому за претензией "ты опять играешь" может стоять гораздо более важный вопрос: "Есть ли в нашей жизни место для двоих?"





Светлана Шаталина консультант в сфере отношений, психолог Граница между хобби и проблемой проходит не в количестве часов за экраном, а в том, насколько игра вытесняет остальные сферы жизни. Пока она не вредит ни самому человеку, ни окружающим – это увлечение. Когда игра подменяет собой реальность, разрушает сон, работу, учебу и отношения – это проблема.

С психологической точки зрения важна способность человека контролировать свое поведение. Нужно понять, может ли он самостоятельно завершить сессию, сохраняет ли интерес к другим занятиям, выполняет ли обязательства. Плюс не страдают ли сон, финансы и отношения с близкими.

"Если партнер тратит на игру личные средства, а обязательства выполняются – это не проблема. Другое дело, когда расходы скрываются, а сам процесс вытесняет другие сферы жизни. Договариваться о правилах стоит не как о системе запретов, а как о совместных решениях, учитывающих потребности и ответственность обоих", – уточнила эксперт.

Психолог объяснила, что сначала полезно обсудить, какую функцию игра выполняет для увлеченного партнера – что он получает от занятия и чего при этом не хватает другому. Затем перейти к конкретике: какие расходы относятся к общему бюджету, какую сумму каждый вправе тратить на личные увлечения, как распределяются бытовые и родительские обязанности и какое время сохраняется для совместного досуга.

При этом необязательно, чтобы оба увлекались видеоиграми – нормально иметь разные интересы. Важнее способность уважать различия и договариваться. Задача пары – не конкурировать с игрой, а найти такую организацию жизни, где есть место и личным интересам, и близости, и общей ответственности, заключила Шаталина.

