Эксперт Хафизов назвал Roblox-сериалы "односезонкой"

Поколение Альфа нашло новое увлечение – Roblox-истории. Это ролики, в которых раскрываются личные драмы героев популярной игры, а авторами сценариев становятся сами дети. О чем может говорить такое увлечение, как оно влияет на психику и может ли подобный контент вытеснить популярные ИИ-драмы, разбиралась Москва 24.

"Ты как Лиля из Roblox-истории "Слэш"

Фото: tiktok.com/_neli_51; lohosh

Пока взрослые обсуждали, как роман ИИ-клубники и банана покорил интернет, поколение Альфа уже переключилось на новую волну. Их новый фаворит – Roblox-сериалы. Никакой сложной графики и дорогих эффектов: здесь только персонажи знакомой игры и темы, которые подростки переживают каждый день, – первые влюбленности, дружба, мемы, отношения с родителями и учителями.

В целом сюжет стандартного Roblox-сериала незамысловат. Есть стартовая компания, которая регулярно играет на платформе и кооперируется в чате. В нее добавляют новичка – он-то и становится на протяжении всех серий протагонистом, героем-харизматиком.

Подростки сами пишут текст, включают запись экрана, озвучивают, выгружают – и цикл запущен. Формат стал не просто развлечением, а целой экосистемой, где производство, обсуждение и потребление контента сливаются в один процесс.

Один эпизод длится от пары секунд до пяти минут. Каждый заканчивается так, что хочется увидеть продолжение – и оно не заставляет себя долго ждать. Пока авторы готовят новые серии, комментарии заполняются догадками о развитии сюжета, и лучшие из них попадают в будущий сценарий. Так возникает живое взаимодействие: зритель не просто смотрит, а влияет на историю.

Одной из самых популярных "трилогий" стал сериал "Слэш". Из обычных роликов он уверенно перешел в разряд культовых и даже закрепился в молодежной поп-культуре. Персонажи сериала – частые гости в фан-артах, а их образы используют даже в одежде и аксессуарах. Особую любовь зрителей завоевала героиня Лия – 20-летняя девушка, известная своей небрежной ездой на авто и талантом пугать мужчин от мала до велика. Она, по мнению подростков, настоящая "ред-флаг‑герл".





пользователи Сети Ты не 10/10, ты как Лиля из Roblox-истории "Слэш".

Еще одна сценка произошла между двумя незнакомками, повстречавшимися где-то на просторах полей Roblox. Лейтмотив ролика – поиск друзей и себя. Имена героинь, судя по задумке автора, специально не указываются – это отсылка к мысли, что такими девушками может быть каждая зрительница.

Постоянно ищут новизну

Социальные сети демонстрируют, что вирусными часто становятся весьма странные видео. Просматривая историю таких роликов, нередко возникает вопрос, почему люди это смотрят, отметил в разговоре с Москвой 24 ИИ-специалист, видеомаркетолог Винер Хафизов.

В целом многие ролики люди начинают смотреть в ожидании развязки, необычного сюжета или экшена, а соцсети воспринимают это как интересный контент и начинают активно его рекомендовать.





Винер Хафизов ИИ-специалист, видеомаркетолог Вероятно, это явление, появившееся у поколения Альфа, окажется краткосрочным, своего рода "односезонкой". Оно вряд ли перерастет в устойчивую субкультуру или постоянное явление. Скорее всего, это хайп, который быстро пройдет. Интернет полон подобных волн: что-то неожиданно становится популярным, привлекает широкую аудиторию, а затем так же внезапно исчезает.

При этом Хафизов уверен, что такие сериалы не смогут вытеснить популярные ИИ-драмы, это разные сегменты интернет-контента. Они могут существовать параллельно или даже работать как совмещение одного и другого.

"В целом Roblox-контент и аналогичные сериалы могут терять популярность на фоне других видов информации. Это объясняется особенностями поколения Альфа: сейчас эта игра у них очень востребована", – подчеркнул специалист.

При этом практикующий психолог, преподаватель психологии, детский нейропсихолог Кира Макарова считает, что желание ребенка создавать собственные миры и персонажей свидетельствует о развитии воображения и фантазии. В разговоре с Москвой 24 она объяснила, что это положительный признак, поскольку дети развиваются, идут в ногу со временем и живут в естественной для них реальности.





Кира Макарова практикующий психолог, преподаватель психологии, детский нейропсихолог Создание подобных роликов положительно влияет на когнитивную сферу. Развивается мозг, укрепляются нейронные связи, мышление становится более гибким, повышается креативность. С точки зрения нейропсихологии, такая деятельность предоставляет мозгу обширное поле для развития. Однако важно следить, что является мотивом ребенка, какие ролики он снимает и с какой целью. Во всем должна быть суть и идея, и это важно объяснить и показать детям.

При этом также очень важно не допустить, чтобы увлечение переросло в зависимость, особенно если дети начинают запускать учебу и другие важные дела, предостерегла психолог.

"Оптимально заниматься дозированно, например по часу несколько раз в день, с перерывами для отдыха глаз и мозга. Орган склонен застревать в чем-то одном, и смена деятельности помогает переключиться", – посоветовала она.

Детский психолог Наталья Искра согласилась в беседе с Москвой 24, что подобное увлечение не свидетельствует об отклонениях в развитии личности.



Наталья Искра детский психолог Это вариант сложной сюжетно-ролевой игры, характерный для здорового взросления и полностью соответствующий возрастным нормам. Важно, что ребенок становится автором, а не потребителем готового контента.

Даже если ролик кажется странным, сам процесс творчества остается позитивным, уверена она.

Кроме того, у подростков сильна потребность в принадлежности к группе. В эпоху соцсетей публикация собственных видео становится инструментом ориентирования на аудиторию, получения признания или критики и, соответственно, включения в социальные процессы, добавила Наталья Искра.