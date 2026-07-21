Baza: россияне отказываются от поездок в Грузию после избиения соотечественницы на свадьбе

Российские туристы начали массово отказываться от поездок в Грузию после того, как один из жителей страны избил русскоговорящую девушку. Часть турфирм также присоединилась к бойкоту, переориентируя клиентов на другие направления, заверяют СМИ. Подробнее о самом конфликте, реакции общественности и экспертов – в нашем материале.

"Мне страшно за жизнь подруги"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/poli_mua

Россияне стали отменять поездки в Грузию после инцидента с соотечественницей на местной свадьбе, сообщил телеграм-канал Baza. По данным журналистов, тысячи жителей РФ из разных регионов поддержали бойкот, призывая нанести экономический удар по грузинскому туризму. К повестке присоединились и некоторые турагентства, прекратившие прием заявок на грузинское направление: клиентам предлагают альтернативные варианты.

Сам инцидент произошел 19 июля в пятизвездочном отеле Кахетии Agarani Estate, где россиянка Алена Нестерюк с подругами отмечала день рождения.

Вечером девушки разместились в номере отеля, в котором в это же время проходило свадебное торжество. После того как туристки открыли шампанское на балконе, участники свадьбы, расположившиеся на веранде снизу, обвинили их в том, что они якобы повредили брызгами диджейскую аппаратуру. После словесной перепалки в номер к россиянкам поднялся разъяренный Георгий Чигладзе: он обвинил их в том, что они портят свадьбу и разговаривают на русском языке, и нанес Нестерюк удар по лицу.

По словам путешественниц, они не провоцировали конфликт, не оскорбляли окружающих и не давали повода для агрессии, сообщает газета "Известия". Причем перед избиением туристки просили администратора и охрану разобраться в конфликте с участниками свадьбы. Услышав новый стук в дверь, они предположили, что это представитель отеля, однако в комнату ворвался посторонний.

После инцидента Нестерюк была госпитализирована. Девушка заявила, что сотрудники отеля не вмешались в конфликт, а позже не выразили сожаления и не предложили никакой помощи для урегулирования ситуации.





Алена Нестерюк пострадавшая Диагноз поставлен "перелом носа". Также сотрясение. Мне была оказана первая помощь.

Позднее подруга девушки, Владислава Бородина, уточнила, что Нестерюк может потребоваться операция, однако делать ее в Грузии она не намерена.

История получила большую огласку во многом благодаря публикации в Сети Полины Курты, другой подруги пострадавшей. В своем видео она показала момент удара, после чего запись стала вирусной. Это привлекло внимание к инциденту как со стороны пользователей, так и со стороны СМИ.

"Наш отпуск обернулся тем, что мужчина, услышав русскую речь в отеле Кахетии под Тбилиси, ворвался в наш номер (который ему назвали на ресепшен) и избил мою подругу за то, что она говорит на русском. Я сижу в скорой Тбилиси, и мне страшно за свою жизнь и жизнь своей подруги", – рассказала тогда Полина на личной странице.

Параллельно свою версию событий стал продвигать адвокат Георгия Чигладзе. По данным СМИ, представитель мужчины настаивает на том, что инцидент спровоцировали сами туристки. По его словам, они кричали с балкона, мешали проведению свадьбы и даже облили водой аппаратуру. Кроме того, адвокат утверждает, что одна из девушек физически напала на его подзащитного, схватив за горло, а тому просто пришлось защищаться.

Несмотря на позицию защиты, вскоре после произошедшего мужчина был задержан. По данным пресс-службы МВД республики, Чигладзе вменили умышленное причинение легкого вреда здоровью, что грозит сроком до трех лет лишения свободы. Вместе с тем в соцсетях появились кадры с прошедшей в столице Грузии акции в защиту ударившего россиянку мужчины. Участники шествия проследовали от парламента к канцелярии, демонстративно поддерживая его действия.

Позднее суд отпустил нападавшего под залог.

Прокурор Бека Нателаури пояснил, что грузинские следователи проведут проверку по данному происшествию, уточнило РИА Новости.





Бека Нателаури прокурор Если будет установлено, что эти женщины совершили действия, содержащие признаки административного правонарушения или уголовного преступления, последует соответствующая правовая реакция.

При этом сам Чигладзе позже принес извинения: его защита опубликовала в соцсетях официальное обращение от имени нападавшего. В тексте уточнялось, что мужчина переживает о полученных туристкой травмах, а также утверждает, что инцидент произошел непреднамеренно.

В Сети также появилась информация о том, что россиянкам якобы запретили выезд из страны до завершения расследования. Однако сами девушки опровергли этот факт и заявили, что они самостоятельно остались в Грузии для участия в следственных действиях.

Другие времена

Фото: ТАСС/Sipa USA/Moe Zoyari

После того как видео попало в публичный доступ, ситуацию начали активно обсуждать в соцсетях.





пользователь Сети Удивительно, что это случилось в Закавказье, тем более в Грузии, где уважение к женщине воспитывается с молоком матери. Грузинские мужчины обладали выдержкой, мудростью и гордостью. Да, времена сейчас другие, но что-то здесь не так.

Пользователи также предположили, что нападавший вряд ли был грузином, раз позволил себе ударить женщину, и призвали не защищать его. Однако некоторые, напротив, принялись осуждать поступок самой девушки.

"Интересно, как бы поступили сочувствующие этой провокаторше, если бы их свадьбу сорвали? Вести себя следует так, как подобает женщине, и все будет хорошо", – заявил один из комментаторов.

Кроме того, подключались к обсуждению конфликта и публичные личности. Например, свою позицию выразила Ксения Собчак.





телеграм-канал "Кровавая барыня" На основании просмотренных видео вижу это так: девчата выпили, возможно, действительно пролили немного шампанского, сами были настроены дружелюбно, а вот к ним мужчины были настроены агрессивно, и, возможно, русский язык их действительно распалил сильнее. Потом началась перепалка, градус повысился, грузин перевел конфликт в физическую плоскость. Позорище.

При этом реакция властей не заставила себя долго ждать. По словам первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ Виктора Водолацкого, сам инцидент, а затем и митинг поддержки – это провокация оппозиционных сил. Они намерены разрушить отношения между Тбилиси и Москвой, которые начали налаживаться, заявил депутат в беседе с "Лента.ру".

Высказался о произошедшем и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Конфликт в Телави, по его мнению, используется для создания напряженности внутри страны. Кроме того, глава грузинского правительства отметил в разговоре с журналистами, что публичное оправдание или поддержка насилия над женщиной является проявлением двойных стандартов.





Ираклий Кобахидзе премьер-министр Грузии Они (иноагенты. – Прим. ред.) прямо оправдывают агрессию, более того, одобряют ее. Тут очень просто проглядывается двойной стандарт и причина этого двойного стандарта.

Вместе с тем эксперты секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии уточнили, что следят за ситуацией с пострадавшей россиянкой, надеясь на правовую оценку грузинских властей, сообщило РИА Новости.

При этом вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян подчеркнул, что отдельные случаи с участием россиян в Грузии не влияют на общий уровень безопасности для туристов, сообщает НСН.

Как пояснил эксперт, конфликтные ситуации с отдыхающими периодически возникают в различных странах и носят единичный характер. Хотя в Грузии есть предвзятое отношение к россиянам у некоторой части населения, в массе своей туристы не ощущают этого, заключил он.