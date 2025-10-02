Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с позицией президента Молдавии Майи Санду по поводу присутствия российских военных в Приднестровье. Его цитирует "Газета.ру".

Молдавский лидер ранее призвала найти мирный путь для вывода военнослужащих РФ с этой территории. Санду заявила, что у Кишинева есть экономический план по реинтеграции региона, заключающийся в убеждении жителей Приднестровья в том, что уровень жизни в Молдавии выше.

При этом проблемой начала реализации задумки она назвала присутствие российских бойцов.

"Можно только сожалеть о такой позиции, которую занимает госпожа Санду", – прокомментировал ее Песков.

Ранее в Службе внешней разведки России (СВР) заявили о готовящемся плане Евросоюза по размещению "десанта" НАТО в Одесской области Украины. Таким образом планируется оказать давление на Приднестровье. По информации службы, ЕС планирует оккупировать Молдавию, несмотря на возможные протесты граждан.

По данным разведки, первая группа кадровых военнослужащих из Франции и Великобритании уже прибыла в Одессу. Также ведется концентрация подразделений в Румынии у молдавских границ.

