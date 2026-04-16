16 апреля, 14:33

Фанаты встревожены состоянием Мадонны, которая едва передвигалась по сцене на концерте

"Мы должны танцевать": Мадонна анонсировала выход первого за 7 лет альбома

Мадонна анонсировала выход нового альбома. Фанаты восприняли новость с воодушевлением, но в то же время забеспокоились о состоянии певицы: в Сети завирусился ролик с концерта, на котором видно, что звезде тяжело ходить. Подробности – в материале Москвы 24.

"Молиться своими телами"

Фото: MAX/"Только никому..."

Певица Мадонна официально подтвердила выход нового студийного альбома в своих соцсетях. Он станет 15-м в ее дискографии. Пластинка получила название Confessions on a Dance Floor: Part II и будет продолжением одноименного альбома, вышедшего в 2005-м (по мнению критиков, он стал едва ли не лучшим в ее карьере). Релиз состоится 3 июля и станет первой работой 67-летней артистки за 7 лет: предыдущий Madame X увидел свет летом 2019-го.

Известно, что над пластинкой певица работала совместно с британским продюсером Стюартом Прайсом, с которым сотрудничала 20 лет назад, когда создавала первую часть, сообщило издание The Guardian. Мадонна рассказала журналистам о концепции нового альбома, в которой танцпол воспринимается как особое пространство, где человек "соединяется со своими ранами, со своей хрупкостью", а также с окружающими.

Когда мы со Стюартом Прайсом только начали работать над этим альбомом, нашим манифестом было следующее: мы должны танцевать, праздновать и молиться своими телами. Это то, что мы делаем уже тысячи лет, это действительно духовные практики.
Мадонна
певица

Исполнительница также процитировала строчки из новой песни One Step Away, в которых пытается опровергнуть расхожее мнение о том, что танцевальная музыка поверхностна.

"Танцпол – это не просто место, это порог: ритуальное пространство, где движение заменяет язык", – поется в треке.

Своей новой пластинкой Мадонна вернется к клубному звучанию, к которому она обращалась на разных этапах творчества. Например, в этом стиле были выпущены такие треки, как Vogue, Music и Hung Up. Последний как раз был заглавным синглом из альбома Confessions on a Dance Floor и использовал сэмпл из песен группы Abba. Хит Мадонны завоевал первые строчки чартов в 41 стране в 2005-м.

К слову, певица давно интриговала аудиторию новой пластинкой, в преддверии релиза она обновила свой аккаунт в соцсетях, удалив абсолютно все старые публикации. Теперь в описании профиля значится лишь название нового альбома и дата выхода. 15 апреля там появилась пока единственная запись – тоже с названием нового материала и обложкой.

При этом на днях в Сети завирусился ролик с концерта королевы поп-музыки. Певица исполняла трек в ковбойском костюме с ультра-короткими шортами, и фанаты обратили внимание на то, что Мадонна будто едва передвигалась по сцене. Хотя около месяца назад пользователи соцсетей, наоборот, восторгались физической формой знаменитости. Поводом стало ее давнее выступление: тогда 43-летняя исполнительница сделала 15 глубоких приседаний на каблуках прямо во время живого исполнения трека Music на сцене. Ролик вновь завирусился в Сети, и блогеры запустили фитнес-челлендж, в котором пытались повторить серию упражнений.

"Худшая актриса века" вернется в кино

Фото: Getty Images/ANGELA WEISS

В последнее время 67-летняя знаменитость работает, не сбавляя обороты. В марте 2026-го СМИ сообщили, что Мадонна появится во втором сезоне комедийного сериала "Киностудия". Папарацци запечатлели певицу вместе с голливудской актрисой Джулией Гарнер на съемках в Венеции. При этом роль в проекте станет первой большой работой в кино для Мадонны после перерыва длиной почти в четверть века.

До этого, еще в 2002 году, она снялась в полнометражном фильме, которым стали "Унесенные" Гая Ричи. Критики разгромили ленту, кроме того, она стала победителем сразу в пяти номинациях на антикинопремию "Золотая малина", певице ушла статуэтка за "Худшую женскую роль". К слову, победительницей в этой категории Мадонна становилась пять раз за свою кинокарьеру. В ее арсенале также есть победа за "Худшую женскую роль второго плана" в фильме "Четыре комнаты". Также в 2000-м ее признали "Худшей актрисой века".

Артистка дебютировала в большом кино в 1985 году в главной роли в романтической комедии "Отчаянно ищу Сьюзен". Всего фильмография певицы насчитывает около полутора десятка проектов.

Кроме того, по данным СМИ, Мадонна работает над автобиографическим фильмом, в котором ее сыграет коллега по "Киностудии" Джулия Гарнер. Проект анонсировали еще в 2020-м, но спустя два года приостановили работу. Однако летом 2025-го Гарнер подтвердила журналистам, что разработка фильма возобновлена.

