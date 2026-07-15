Канадская группа Nickelback анонсировала новый альбом

Группа Nickelback анонсировала 11-й студийный альбом Everything Under The Sun, а также представила новый сингл с него. Что подготовили канадские рокеры для своих фанатов – читайте в материале Москвы 24.

"Все грани творчества группы"

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Канадская рок-группа Nickelback анонсировала 11-й студийный альбом Everything Under The Sun. Пластинка станет логическим продолжением предыдущей под названием Get Rollin, которая вышла в 2022-м. Релиз намечен на 30 октября 2026-го. Коллектив также представил новый сингл под названием Rattle The Cage. По словам фронтмена Чеда Крюгера, этот "взрывной" трек показался музыкантам "идеальным способом громко заявить о себе".

"В песне чувствуется та энергия, которой мы заряжаемся каждый вечер на сцене, и нам не терпится представить ее слушателям", – приводит его слова издание NME.

Он также рассказал немного о грядущей пластинке: по словам Чеда, она соединит "все грани творчества группы".





Чед Крюгер вокалист рок-группы Nickelback Здесь есть песни, которые по своей мощи не уступают всему, что мы делали раньше. Есть композиции, в которых мы пошли на смелые эксперименты, и есть треки, напоминающие нам, почему мы так долго занимаемся этим вместе.

Пластинка Everything Under The Sun соединит в себе мощные роковые композиции, а также "глубокую лирику", но в каждом треке будет прослеживаться стилистика группы, благодаря которой коллектив узнаваем уже на протяжении трех десятилетий.

В официальном аккаунте Nickelback также появился анонс альбома и отрывок трека Rattle The Cage. Поклонники с воодушевлением отреагировали на новость в комментариях.

"Пожалуйста, пусть весь альбом будет таким же потрясающим!", "мы все ждем тур", "мой любимый канадец", "вокал очень мощный", "я готов к более тяжелому альбому", "я скучал по вам, ребята", "просто бомба", – написали фанаты.

Любовь и ненависть

Фото: legion-media.com/The Canadian Press/ZUMA Press/Timothy Matwey

Группа Nickelback была образована в 1995 году. Название пошло от фразы Here’s your nickel back, которая переводится как "Вот ваша сдача". Один из основателей группы, бас-гитарист Майк Крюгер, работал в кафе, и ему часто приходилось произносить это выражение.

Братья Чед и Майк Крюгер основали музыкальный коллектив и привлекли к работе гитариста Райана Пика и своего двоюродного брата, ударника Брэндона Крюгера, однако последний покинул группу через пару лет. Сейчас в состав коллектива входят братья Крюгеры, Пик и Дэниел Адэр на ударных и бэк-вокале (присоединился в 2005-м). Поначалу коллектив исполнял каверы, а в 1996-м записал демоальбом, состоящий из песен Чеда.

Настоящую популярность группе принесла третья по счету студийная пластинка Silver Side Up: трек How You Remind Me стал хитом, а альбом попал в престижный рейтинг Billboard Hot 100. Группа стала известна в США благодаря песне Чеда Hero, созданной в сотрудничестве с вокалистом американской рок-группы Saliva Джоуси Скоттом. Композиция стала саундтреком к фильму "Человек-паук" 2002 года.

У группы множество музыкальных наград, в том числе American Music Awards и Billboard Music Awards, они попадали в различные рейтинги и списки самых продаваемых, успешных и лучших исполнителей. Однако Nickelback часто сталкивалась с хейтом: их обвиняли в коммерческой направленности и самокопировании – якобы многие их треки похожи друг на друга.

В 2023-м вышел документальный фильм Hate to Love: Nickelback, в котором участники честно рассказали о пути к славе, а также масштабном хейте.