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14 июля, 17:32

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SHOT: Михаил Ефремов переехал к возлюбленной Дарье Белоусовой в съемную квартиру

Оставил квартиру жене? Где живет актер Михаил Ефремов

Актер Михаил Ефремов переехал к возлюбленной, коллеге Дарье Белоусовой в съемную квартиру, сообщили СМИ. При этом артист оставил пятой супруге, Софье Кругликовой, просторное жилье в столице. Подробности – в материале Москвы 24.

Съемная квартира

Фото: legion-media.com/Persona Stars/053; Москва 24/Никита Симонов

Актер Михаил Ефремов перебрался в съемную квартиру, где он живет вместе с возлюбленной, коллегой Дарьей Белоусовой, сообщил телеграм-канал SHOT. Пара арендует жилье площадью 54 квадратных метра на Садовом кольце. По данным журналистов, ежемесячный платеж за него может составлять примерно 250 тысяч рублей. Причем Дарья якобы сняла эту квартиру еще в конце 2024-го, за несколько месяцев до выхода Ефремова из колонии.

ДТП по вине Михаила Ефремова произошло в Москве в июне 2020-го. В результате погиб водитель фургона, с которым столкнулась машина артиста. Актер признал вину и был приговорен к 7,5 года колонии общего режима. Он отсидел 4,5 года, освободившись по УДО в апреле 2025-го.

При этом актер переписал свою шестикомнатную квартиру в Плотниковом переулке на бывшую жену Софью Кругликову и их трех общих детей. По данным журналистов, теперь Ефремов владеет только двушкой на Никитском бульваре, которая досталась ему в наследство от матери, и долей в четырехкомнатной квартире на Тверской.

Еще в конце июня сообщалось, что Михаил снимает жилье на Патриарших прудах и живет там один. По информации инсайдера "Московского комсомольца", актер действительно оставил квартиру экс-супруге и детям, но и перебраться к Белоусовой не посчитал возможным.

"Поселиться в квартире своей возлюбленной Дарьи Белоусовой Миша тоже не может, поскольку привык на себя брать ответственность", – поделился источник.

Собеседник издания добавил, что актер испытывал финансовые трудности после выхода из колонии.

В театре Михалкова ему хорошо платят, но у актеров основной заработок в кино, а его в жизни Миши пока нет. Вся надежда была на съемки в фильме "Кукольник", которые пока отложились.
источник, знакомый с ситуацией

По его словам, Ефремову помогал его старший сын Никита, который "отца поддерживает во всем".

О разводе актера с пятой супругой Кругликовой после 23 лет совместной жизни в Сети заговорили осенью 2025-го. По информации инсайдеров, супруги в последнее время часто ссорились, а после освобождения Михаила "их отношения окончательно испортились".

Слухи о романе актера с Белоусовой появились еще во время его пребывания в колонии. Телеграм-канал SHOT опубликовал их парный автограф, который они якобы оставили одному из заключенных. Это произошло во время длительного свидания, на которое приехала Дарья.

По данным СМИ, роман между коллегами начался еще в 2020-м во время совместной работы в театре "Современник". Белоусова на 20 лет младше Ефремова.

"С Мишей крайне легко"

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Что касается работы, после освобождения Ефемов присоединился к труппе театра "Мастерская 12" Никиты Михалкова. В конце марта состоялась премьера спектакля "Без свидетелей", в котором Михаил сыграл главную роль, его партнершей стала Анна Михалкова. Постановка вызвала ажиотаж, билеты были распроданы за 4 часа, а перекупщики реализовывали их по двойной цене, в частности, стоимость мест в первых рядах достигала 50 тысяч рублей.

Кроме того, стало известно, что Ефремов снимется в главной роли в сериале режиссера Сергея Кальварского "Кукольник". Постановщик отметил, что персонаж был создан специально для Ефремова.

С Мишей крайне легко. Мы с ним работали много раз. Это большой профессионал, он всегда все играет, всегда готов, у него всегда выучен текст. Он очень порядочный и приличный человек, никогда не опаздывает. Самое главное, что участвует в развитии своего персонажа, что-то предлагает, а не просто заучивает роль.
Сергей Кальварский
медиаменеджер, кинорежиссер, продюсер

Премьера была намечена на 2027-й, однако съемочный процесс постоянно откладывался. По данным СМИ, изначально он был запланирован на зиму 2026-го, затем отложен на лето, а впоследствии – на 2027-й.

Съемки были перенесены из-за проблем с финансированием, сообщил телеграм-канал "Культовые российские сериалы". Помимо Ефремова, в проекте должны были сняться Иван Янковский и Аглая Тарасова.

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