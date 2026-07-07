В Сети отреагировали на звездный тренд врываться на свадьбы и другие праздники

Знаменитости задали новый тренд: известные певцы и блогеры делают неожиданные сюрпризы, врываясь на свадьбы и другие праздники. Среди тех, кто устраивал внезапные перформансы, – певец Сергей Лазарев, его коллега Клава Кока и блогер Эльдар Джарахов. Подробности – в материале Москвы 24.

DAVA и Леша Свик

Фото: threads.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/dava_m

Блогер и продюсер DAVA опубликовал в своих соцсетях видео, как они с исполнителем Лешей Свиком "ворвались на случайную свадьбу" 29 июня. Леша решил подарить молодоженам и их гостям медленный танец и исполнил вживую трек Владимира Преснякова "Замок из дождя".

"Желаю всем артистам "заразиться" от вас такой крутой тенденцией", "самый крутой подарок", "это на всю жизнь будет в памяти", "так круто радоваться за других и видеть, что добро есть в каждом", "пусть это станет хорошей традицией", – написали пользователи Сети.

Эльдар Джарахов и Сергей Орлов

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/sabinakhayrova_

Компания блогеров и стендап-артистов праздновала день рождения своего коллеги комика Димы Коваля 28 июня. Среди гостей были инфлюенсеры Эльдар Джарахов, Вася Трунов, Сабина Хайрова, а также стендап-комик Сергей Орлов и стримеры Frame Tamer и Majestic. В итоге компания решила устроить сюрприз выпускникам, которые по соседству отмечали свое мероприятие.

Кумиры зумеров появились перед вчерашними школьниками, которые приветствовали их одобрительными криками, а затем Джарахов спел свой хит "Я в моменте".

Клава Кока

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/klavacoca

Исполнительница хита "Покинула чат" разместила в своих соцсетях ролик, как она ворвалась на чужую свадьбу и устроила влюбленным сюрприз. В видео, выложенном 24 июня, показано, как молодожены танцуют первый танец под одну из ее новых песен "Как я люблю тебя". Затем в зал вошла сама Клава и продолжила петь трек вживую. После этого певица поздравила пару, сфотографировалась и пообщалась с молодоженами и гостями.





Клава Кока певица Я хочу, чтобы ваша любовь была навсегда и чтобы вы любили друг друга не только в красивые дни, но и в сложные.

Из ролика понятно, что невеста связывалась с Клавой и приглашала ее на свадьбу, но даже не верила в то, что из этого действительно что-то получится.

Кока написала под видео, что "сюрприз удался", и спросила, "к кому еще заскочить". Пользователи Сети растрогались и выразили эмоции в комментариях под роликом.

"Сердцеразбивательно", "крутой пример, как любить людей и свое дело", "отдельный респект за то, что приехала к обычным людям", "такие тренды нужны этому миру", "мурашки размером со слона побежали по коже", "самый великолепный сюрприз", "красота вашей простоты", "как все по-доброму", – написали в комментариях.

Сергей Лазарев

Исполнитель хита "В самое сердце" внезапно порадовал учеников школы №47 в Нижнем Новгороде 26 мая. Выпускники записали видеообращение к певцу заранее, заявив, что "хотят проверить силу интернета". Ребята уточнили в ролике, что школа расположена напротив Дворца спорта, где у певца были запланированы концерты.

Видео набрало миллионы просмотров, Лазарев также отреагировал на него, оставив в комментариях три сердечка. Однако никаких обещаний не давал, поэтому его появление до последнего оставалось интригой.

После первой публикации выпускники продолжили выкладывать обращения, ведя обратный отсчет до последнего звонка. При этом они специально уточнили, что ждут певца именно в качестве гостя и не просят выступить, ведь они и так уже купили билеты на его концерты.

В итоге Лазарев успел зайти в школу перед выступлением. Сергей обратился к выпускникам с речью, а также исполнил одну из своих песен.





Я не мог не приехать, потому что я хотел, чтобы вы на этом примере поняли: если чего-то в жизни очень сильно хотеть, стараться, трудиться, креативить, то у вас обязательно все получится.

Сергей Лазарев певец Я не мог не приехать, потому что я хотел, чтобы вы на этом примере поняли: если чего-то в жизни очень сильно хотеть, стараться, трудиться, креативить, то у вас обязательно все получится.

Руководство школы отметило в разговоре с РИА Новости, что дети остались под большим впечатлением.

Maroon 5

Фото: youtube.com/Maroon 5

Одними из самых известных любителей врываться на праздники еще в 2015 году стала группа Maroon 5. Тогда музыканты выпустили клип на трек Sugar: в ролике коллектив приезжает на свадьбы незнакомых людей и исполняет новый хит.

"Мы собираемся поездить по Лос-Анджелесу и ворваться на максимальное количество свадеб", – говорит в начале видео фронтмен группы Адам Левин.

Коллектив действительно посетил реальные свадьбы, чтобы запечатлеть подлинные шок и удивление, переходящие в восторг. Правда, женихов оповестили о сюрпризе заранее, чтобы избежать юридических и организационных проблем.

При этом для создания целостного ролика были отсняты также несколько постановочных церемоний с приглашенными актерами и массовкой, отмечали СМИ.