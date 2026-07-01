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01 июля, 18:15

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Бэк-вокалист "Любэ" Алексей Кантур стал новым любимцем соцсетей

"Харизма до небес": бэк-вокалист "Любэ" Алексей Кантур стал новым крашем соцсетей

В Сети завирусились фрагменты выступлений группы "Любэ", на которых главной звездой стал бэк-вокалист Алексей Кантур. Пользователи обратили на него внимание из-за активных движений во время исполнения песен. Подробности – в материале Москвы 24.

"А есть только его концерты?"

Фото: tiktok.com/nopasaran7111917; alexeykantur; irka_nesterka

На группу "Любэ" неожиданно обрушилась популярность среди молодежи. Пользователи поделились в Сети роликами с выступлений коллектива, где особое внимание было обращено на бэк-вокалиста Алексея Кантура – поклонники уже прозвали его ласково Лехой. Публика отметила музыканта благодаря эмоциональной манере исполнения песен: он активно жестикулировал, пританцовывал, прыгал и постоянно улыбался.

"Пришла на "Любэ", а запомнила бэк-вокалиста Леху", "любите ли вы свою работу так же, как этот бэк-вокалист из "Любэ"?", "желаю, чтобы каждый сотрудник в команде так же горел своим делом, как бэк-вокалист группы "Любэ" – Леха", "бэк-вокал у "Любэ" – мы не можем оторвать взгляд", "когда на концерте "Любэ" зал кайфовал не только от музыки, но и от харизмы бэк-вокалиста", – такими подписями сопровождают авторы выложенных видео.

Пользователи Сети моментально отреагировали на нового героя, оставив многочисленные комментарии под видео с ним.

"А есть только его концерты?", "раз сто пересматривала, просто потрясающе", "харизма до небес", "Лешка реально крут, батарейка, зажигалочка и огромный трудяга", "видно, как человек кайфует от своей работы, очень приятно такое видеть", "он уже давно покорил зрителей", "когда рожден быть артистом", "так народ на "Любэ" ходит или на Леху?" – отметили они.

К слову, в декабре 2025-го музыкальный критик, медиаменеджер и продюсер Павел Рудченко заявил, что коллектив имеет все шансы стать новыми кумирами молодежи, в том числе благодаря завирусившемуся Кантуру, сообщает издание "Абзац".

Уже начинается определенная волна, вирусная история, люди обратили внимание. Когда артист выбивается из команды, он придает красок выступлениям. Но самое главное, чтобы это не стало повальным. Разовая история интересна. Если так будет продолжаться, люди перестанут ходить на музыку, отдавая предпочтение представлению.
Павел Рудченко
музыкальный критик, медиаменеджер, продюсер

По данным СМИ, 42-летний Алексей Кантур выступает с группой с 2012-го, его отец тоже был музыкантом. Алексей отучился в музыкально-театральной школе имени Галины Вишневской, а затем окончил Институт современного искусства по специальности "артист театра и кино".

"Это успех"

Фото: legion-media.com/Persona Stars/035

Повышенный интерес к группе появился еще в прошлом году. Тогда ролики, снятые на концертах "Любэ", неожиданно завирусились в соцсетях. Причем молодежь оценила в песнях именно душевность. При этом самой любимой у зумеров стала композиция "Конь", ее назвали негласным гимном страны и частью генетического кода россиян. Пользователи Сети подхватили тренд и стали публиковать ностальгические ролики под треки "Любэ", как они проводят время у родителей или в деревне у бабушки с дедушкой.

Продюсер группы Игорь Матвиенко тоже объяснил новый виток популярности тем, что слушатели чувствуют в композициях что-то родное.

Они вирусятся, но мы к этому не имеем дела. Это абсолютно естественный процесс. Есть такая песня "Сядем с отцом, сядем вдвоем". Молодежь в деревнях у бабушек начала снимать видео, как они сидят, едят оладушки, хотя песня была написана для фильма. А все это разошлось в соцсетях, потому что идет тренд на что-то свое, родное.
Игорь Матвиенко
композитор, продюсер, народный артист РФ

В июне 2026-го СМИ сообщили, что хит группы "Ты неси меня, река" стал одним из самых прослушиваемых среди российской публики. По данным одного из стриминговых сервисов, песня оказалась на второй строчке рейтинга, уступив лишь треку "Матушка" Татьяны Куртуковой.

Лидер группы Николай Расторгуев отреагировал на новую волну популярности в разговоре с "Общественной службой новостей".

Эта песня про любовь к родному краю. Конечно, мне приятно, что нынешние слушатели ее высоко оценили. Наверное, это успех.
Николай Расторгуев
певец, музыкант, народный артист РФ

Народный артист РФ также пожелал молодым исполнителям успехов и творческого вдохновения.

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