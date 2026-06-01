Певица Надежда Кадышева опубликовала видео со ставшим популярным в Сети балалаечником

Певица Надежда Кадышева выпустила видеоролик про балалаечника – участника своего коллектива, которого в соцсетях прозвали "крашем". Подробности – в материале Москвы 24.

"Узнал, что такое краш"

Надежда Кадышева и ее ансамбль "Золотое кольцо" переживают вторую волну популярности. Причем в 2025-м зрители обратили внимание не только на репертуар артистов, но и на балалаечника ансамбля Дмитрия Иванова. В Сети особо отметили его игру на музыкальном инструменте и назвали парня "новым крашем". По словам некоторых зрителей, артиста на концертах встречали громкими аплодисментами и криками, а некоторые поклонницы признавались, что пришли послушать песни только ради него.

На днях на странице Кадышевой в соцсетях опубликовали ролик, в котором Дмитрий рассказал про себя. Выяснилось, что музыкант учился в Российской академии музыки имени Гнесиных, а в команде "Золотого кольца" оказался более 17 лет назад, узнав от друга о кастинге. С тех пор он сотрудничает с этим коллективом.





Дмитрий Иванов музыкант В какой-то момент стали друзья звонить и писать, говорили: "Тебя показывают, видео с тобой залетают и набирают какую-то популярность". Я хотя бы узнал, что такое "краш".

Артист смотрит не только посты со своими участием, но и читает комментарии. Причем один из них ему особенно запомнился.

"Комментатор написал: "Этот музыкант и в молодости жег". Я думаю: я ж вроде еще не старый", – поделился Дмитрий с подписчиками.

Отвечая на вопрос, что является главной трудностью в работе, он обратил внимание на большое количество переездов и перелетов во время гастролей. Однако это, по мнению артиста, "относительные сложности", ведь в целом музыка приносит ему "удовольствие и позитив".

Под постом объявились фанаты коллектива и осыпали Дмитрия комплиментами.

"Молодец! И талантливый, и умный. Ответы очень разумные", "глаз не сводила на концерте", "приятный очень парень", "хороший парень, три раза была на концерте "Золотого кольца", "лучший", "красавчик", – отметили поклонники творчества.

По данным СМИ, Дмитрий, кроме балалайки, играет на гитаре, подрабатывает моделью и снимается в рекламе. Он женат, воспитывает дочь.

Ориентир на молодежь

Новая волна популярности обрушилась на Надежду Кадышеву и "Золотое кольцо" еще летом 2024-го. Причем аудитория коллектива заметно помолодела: слушателями оказались зумеры и миллениалы. Успеху поспособствовало и то, что многие начали снимать видеоролики под песни "Течет ручей" и "Плывет веночек", а затем выкладывать в Сеть.

Вследствие этого спрос на концерты коллектива вырос. В 2025 году Кадышеву назвали самой дорогой артисткой для новогоднего корпоратива: по данным СМИ, ее выступление оценивалось в рекордные 50 миллионов рублей. По расценкам исполнительница обогнала Филиппа Киркорова, Григория Лепса и Shaman.

При этом 67-летняя народная артистка РФ не планирует сбавлять обороты, анонсируя в соцсетях новые выступления. Помимо сольных шоу, Кадышева с коллективом продолжает принимать участие в мероприятиях, рассчитанных на молодежную аудиторию. Например, 24 мая "Золотое кольцо" выступило на суперфинале Кубка России по футболу в "Лужниках".

