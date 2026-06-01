Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июня, 17:19

Шоу-бизнес
Главная / Истории /

Певица Надежда Кадышева опубликовала видео со ставшим популярным в Сети балалаечником

"Я вроде еще не старый": чем прославился балалаечник-краш Надежды Кадышевой

Певица Надежда Кадышева выпустила видеоролик про балалаечника – участника своего коллектива, которого в соцсетях прозвали "крашем". Подробности – в материале Москвы 24.

"Узнал, что такое краш"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/kadyshevanadezda

Надежда Кадышева и ее ансамбль "Золотое кольцо" переживают вторую волну популярности. Причем в 2025-м зрители обратили внимание не только на репертуар артистов, но и на балалаечника ансамбля Дмитрия Иванова. В Сети особо отметили его игру на музыкальном инструменте и назвали парня "новым крашем". По словам некоторых зрителей, артиста на концертах встречали громкими аплодисментами и криками, а некоторые поклонницы признавались, что пришли послушать песни только ради него.

На днях на странице Кадышевой в соцсетях опубликовали ролик, в котором Дмитрий рассказал про себя. Выяснилось, что музыкант учился в Российской академии музыки имени Гнесиных, а в команде "Золотого кольца" оказался более 17 лет назад, узнав от друга о кастинге. С тех пор он сотрудничает с этим коллективом.

В какой-то момент стали друзья звонить и писать, говорили: "Тебя показывают, видео с тобой залетают и набирают какую-то популярность". Я хотя бы узнал, что такое "краш".
Дмитрий Иванов
музыкант

Артист смотрит не только посты со своими участием, но и читает комментарии. Причем один из них ему особенно запомнился.

"Комментатор написал: "Этот музыкант и в молодости жег". Я думаю: я ж вроде еще не старый", – поделился Дмитрий с подписчиками.

Отвечая на вопрос, что является главной трудностью в работе, он обратил внимание на большое количество переездов и перелетов во время гастролей. Однако это, по мнению артиста, "относительные сложности", ведь в целом музыка приносит ему "удовольствие и позитив".

Под постом объявились фанаты коллектива и осыпали Дмитрия комплиментами.

"Молодец! И талантливый, и умный. Ответы очень разумные", "глаз не сводила на концерте", "приятный очень парень", "хороший парень, три раза была на концерте "Золотого кольца", "лучший", "красавчик", – отметили поклонники творчества.

По данным СМИ, Дмитрий, кроме балалайки, играет на гитаре, подрабатывает моделью и снимается в рекламе. Он женат, воспитывает дочь.

Ориентир на молодежь

Фото: ТАСС/Екатерина Мещерякова

Новая волна популярности обрушилась на Надежду Кадышеву и "Золотое кольцо" еще летом 2024-го. Причем аудитория коллектива заметно помолодела: слушателями оказались зумеры и миллениалы. Успеху поспособствовало и то, что многие начали снимать видеоролики под песни "Течет ручей" и "Плывет веночек", а затем выкладывать в Сеть.

Вследствие этого спрос на концерты коллектива вырос. В 2025 году Кадышеву назвали самой дорогой артисткой для новогоднего корпоратива: по данным СМИ, ее выступление оценивалось в рекордные 50 миллионов рублей. По расценкам исполнительница обогнала Филиппа Киркорова, Григория Лепса и Shaman.

При этом 67-летняя народная артистка РФ не планирует сбавлять обороты, анонсируя в соцсетях новые выступления. Помимо сольных шоу, Кадышева с коллективом продолжает принимать участие в мероприятиях, рассчитанных на молодежную аудиторию. Например, 24 мая "Золотое кольцо" выступило на суперфинале Кубка России по футболу в "Лужниках".

Читайте также


шоу-бизнесистории

Главное

Зачем россиянам ехать на Филиппины?

Главная достопримечательность Филиппин – остров Боракай с Белым пляжем

Остров Бохол знаменит шоколадными холмами – геологическими структурами конической формы

Читать
закрыть

С чем связан приказ Зеленского о скором завершении конфликта?

Эксперты уверены: заявления, скорее всего, отражают одно – Украина должна стремиться к миру

Читать
закрыть

Должны ли студенты организовывать фуршеты для экзаменационных комиссий?

Эксперты уверены: подобные случаи необходимо пресекать

Читать
закрыть

Почему пожилые увлеклись онлайн-караоке?

Увлечение позволяет быть в контакте, вспоминать тексты знакомых песен и общаться

Читать
закрыть

Чем опасны советы блогеров по увеличению груди?

При применении гормональных препаратов растет и жировая ткань

Читать
закрыть

Законно ли указывать на ценнике стоимость за 100 граммов продукта?

Это один из способов не оттолкнуть аудиторию повышением стоимости за продукцию

Читать
закрыть

Чем России может угрожать банкротство ООН?

Эксперты уверены: распад ООН России крайне невыгоден

Читать
закрыть

Повлияет ли аномальная жара на турпоток в Турцию?

Эксперты уверены: даже при прогнозируемой жаре Турция останется приоритетным направлением

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика