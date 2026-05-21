Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 17:31

Спорт

Кадышева и "Тату" выступят на суперфинале Кубка России по футболу в "Лужниках"

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Народная артистка России Надежда Кадышева и группа "Тату" выступят на суперфинале Кубка России по футболу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.

Матч пройдет 24 мая в "Лужниках", начало – в 18:00 по московскому времени. Концепция концертной программы посвящена Году единства народов России.

Откроет ее музыкальный сет DJ Groove. Хедлайнерами номера "Россия у нас одна" станут Надежда и Григорий Кадышевы и ансамбль "Золотое кольцо", их выступление сопроводят танцоры в костюмах народов России. Гимн перед матчем исполнит вокально-хореографический ансамбль "Русы". После финального свистка под выступление группы "Тату" пройдет парад представителей и маскотов всех клубов.

Директор департамента мероприятий и коммуникаций РФС Кирилл Терешин отметил, что Кубок страны остается самым народным соревнованием.

"В нынешнем розыгрыше приняли участие 107 профессиональных и любительских команд из 54 регионов России. Матч в "Лужниках" – это их общий праздник", – заявил он.

В суперфинале турнира "Краснодар" встретится с московским "Спартаком". Вторым финалистом Фонбет Кубка России ФК стал в результате победы в матче над московским "Динамо".

В полуфинале красно-белые одержали победу над ЦСКА со счетом 1:0. Игра прошла на "Лукойл-Арене". Единственный гол забил игрок "Спартака" Руслан Литвинов на 10-й минуте встречи.

Читайте также


спортшоу-бизнес

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика