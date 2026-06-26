Блогеры "филяй-филяй" встретились с фанатами после задержания узбекской полицией

Блогеры из Германии Майк Миколайчик и Янник Хилл, известные по тренду "филяй-филяй", встретились с фанатами в Узбекистане после того, как были задержаны местными правоохранителями. Подробности – в материале Москвы 24.

"Вы несете добро и дружбу, ребята"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/t.x.prince

Блогеры из Германии Янник Хилл и Майк Миколайчик, которые прославились благодаря тренду "филяй-филяй", решили познакомиться со своими русскоязычными фанатами поближе. Инфлюенсеры отправились в тур по странам Центральной Азии в начале июня.

Майк и Янник, известные в рунете как Миша и Ваня, анонсировали 3-часовую встречу с поклонниками в одном из отелей Ташкента 24 июня. Однако на пути к славе гости из Германии столкнулись с суровыми реалиями: ребят забрала местная полиция прямо перед фан-встречей. По словам очевидцев, туда пришло слишком много людей, а сейчас собираться большими толпами в Узбекистане запрещено из-за усиленных мер безопасности во время чемпионата мира по футболу.

Блогеры подтвердили задержание в своих соцсетях.

"Я мог сделать только два видео в этом месте до того, как приехала полиция. Здесь очень трудно снимать", – написал Майк.

В итоге блогеров отпустили и те смогли встретиться с поклонниками, которым пришлось прождать кумиров несколько часов. Однако фанаты все равно остались довольны и оставили теплые комментарии в соцсетях.

"Миша, ты везде как свой", "Филяйск в Узбекистане, ничего себе", "обращение к полиции Узбекистана: это наши парни, не переживайте", "это самая увлекательная история, которую мы когда-либо наблюдали", "я в шоке, что творится, двое классных парней просто завладели сердцами людей из разных стран", "я так рада, что была участником этой прекрасной, доброй истории. Пусть у ребят все будет хорошо, они так хорошо к нам отнеслись", "вы несете добро и дружбу, ребята", "хорошие ребята, очень неожиданно и приятно было их увидеть в реальной жизни, они были такими же добрыми, внимательными и галантными", – написали восторженные поклонники.

Сами блогеры тоже относятся к встречам с теплотой и каждый раз благодарят фанатов за прием.

"Было невероятно приятно увидеть вас всех – эмоции просто переполняют", – написал Янник в соцсетях после мероприятия в Киргизии 17 июня.

Блогеры также успели уже побывать в Казахстане.

"Отдельная благодарность славянской семье"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/dohmensamuel

Мем "филяй-филяй" возник в Сети в конце 2025-го. Все началось с видео, на котором немецкий блогер и модель Самуэль Домен танцевал под электронный трек Vielleicht Vielleicht дуэта MilleniumKid x JBS. На вирусном ролике парень с улыбкой исполнял расслабленные движения и демонстрировал спортивный торс.

Кадры привлекли женскую аудиторию рунета, с подачи русскоязычных подписчиц Самуэль стал Семеном, а немецкое слово vielleicht (рус.: "возможно") стало звучать как "филяй", хотя это ошибочная транскрипция. Однако она стала более легкой для произношения, чем правильная "филяйхьт".

Фанатки оставляли под постами Домена в соцсетях множество комментариев на русском, однако блогер не сразу понял, в чем дело, и даже попросил не писать ему на непонятном языке. Тогда поклонницы начали "отменять" Семена, однако тренд подхватили другие блогеры – Янник и Майк. Они стали регулярно публиковать ролики, как танцуют под популярные русские песни.

Ребята получили от новых подписчиц имена Ваня и Миша и начали еще активнее радовать аудиторию: парни даже разучили диалог на русском. В январе Майк поблагодарил фанатов за внимание и за то, что количество его подписчиков возросло, и заявил, что отныне будет ориентироваться в том числе и на русскоязычную аудиторию.





Майк Миколайчик блогер Я безмерно благодарен каждому из вас. Спасибо от всего сердца – и отдельная благодарность славянской семье. С этого момента мой контент будет на двух языках, потому что связь и единство важнее любых различий.

Впоследствии оба блогера стали публиковать все больше постов и комментариев на русском, а Миколайчик добавил имя "Миша" в шапку профиля в соцсетях.