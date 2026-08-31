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31 августа, 10:25

Технологии

Перебои возникли в работе СДЭК из-за обновления внутренних систем

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Перебои возникли в работе сервисов логистического оператора СДЭК из-за планового обновления внутренних систем. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе компании.

"Специалисты уже завершают работы, по нашей оценке, сервисы выйдут в штатный режим в течение ближайших часов", – указали в СДЭК.

По данным сервиса "Сбой.РФ", за сутки о проблемах сообщили 454 пользователя. Из них 14% пожаловались на неполадки в Новосибирской области, 11% – в Краснодарском крае, 8% – в Москве. Согласно сведениям Downdetector, за последний час пришло 980 жалоб.

Ранее россияне обратили внимание на сбой в работе игровой онлайн-платформы Roblox. О проблемах заявили 662 человека. При этом 86% игроков указали на общий сбой, 7% – на трудности в работе мобильного приложения, 5% – на неполадки с сайтом, менее 1% – на сбой сервиса. Жалобы поступали из Ленинградской и Челябинской областей, Санкт-Петербурга и Башкирии.

Сбой в работе Рунета мог быть связан с перебоями в подаче электроэнергии

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