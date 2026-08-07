Седокова прокомментировала версию хейтеров о том, что она не рожала старшую дочь

Певица Анна Седокова вновь отбивается от хейтеров. Теперь в Сети предположили, что ее старшая дочь Алина вовсе не ее ребенок. Подробности – в материале Москвы 24.

"Просто Седокова не твоя мама"

Фото: legion-media.com/Persona Stars/044; Persona Stars/053

Участие старшей дочери певицы Анны Седоковой Алины в реалити-шоу обернулось скандалом. В Сети появилась видеовизитка девушки, в которой она рассказала, что самостоятельно зарабатывает с 16 лет. Под роликом появился неожиданный комментарий.

"Просто Седокова не твоя мама, вот и все", – написал один из пользователей, несколько других лайкнули комментарий.

Певица не смогла пройти мимо этого заявления и опубликовала его в своих соцсетях, снабдив ироничной подписью.





Анна Седокова певица И так был непростой день. Теперь это. Один человек написал. Три человека лайкнули. Три. Делать ли мне уже тест ДНК в эфире Первого канала? Или пока повременим? Дождемся лайков десять.

Анна также разместила другой абсурдный комментарий пользователя, касающийся "тайны" рождения ее дочери. Якобы певица "родила мертвого мальчика" и задержалась в клинике, чтобы забрать другого ребенка.

"Ждала, пока девочка в соседней палате, которую она угощала тортиком в своей палате, родит девочку", – включил фантазию пользователь Сети.

Анна решила не оправдываться, а подыграть распространяющейся байке. Она заявила, что настал момент во всем признаться и написала продолжение вымышленной истории.



Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/alinabelkevia

"Все правда. Все, что вы обо мне читаете. И особенно в комментариях. И дочь я шикарную урвала, кстати! Лучшую! Мне в клинике сразу сказали: "Берите эту. Она сама закончит университет с отличием. Будет во всем помогать, станет лучшей подругой и самой надежной опорой размера xs. Будет идеально разговаривать на трех языках, сама работать с 16 лет, во всем вам помогать". И я взяла ее", – написала Анна.

Старшая дочь Седоковой Алина была рождена от первого супруга певицы, футболиста Валентина Белькевича. У знаменитости также есть дочь Моника от второго бывшего мужа, бизнесмена Максима Чернявского. В 2017-м Анна родила сына Гектора от предпринимателя Артема Комарова.

"Был ли роман?"

Знаменитости не впервой отбиваться от хейтеров. Ранее Анна заявила в своих соцсетях, что не виновата в смертях бывших мужей. Ее первый супруг, футболист Валентин Белькевич, скончался от тромбоэмболии в 2014-м, а третий, баскетболист Янис Тимма, покончил с собой в 2024-м. Анна сказала в ответ на обвинения хейтеров, что не несет ответственности за то, что произошло с человеком после разрыва отношений.

Перед этим певице пришлось публично оправдываться за легкий флирт с экстрасенсом Максимом Левиным – они оба стали участниками одного из реалити-шоу.

"Как классно получилось, что первая серия с этим всем вышла как раз в день свадьбы Макса! Макс, прости, это был худший подарок тебе на свадьбу. Наш с тобой роман неслучившийся. Был ли роман? Не было! Какой роман? Нет! Ну ты что? Он в первой серии ушел. Мы только проехались в машине и все", – заявила Анна в эфире программы "УТРО.ТНТ".

Седокова добавила, что они просто приятно общались, однако в какой-то момент Левин попытался злоупотребить зарождавшимся доверием и выведать у певицы подробности личной жизни при камерах.





Анна Седокова певица Я говорю: "Макс, если ты хоть каплю меня уважаешь… Сейчас я уйду, и мы забудем, что это было". Я встала и ушла. Он, слава Богу, ничего не стал говорить мне. Но это было странно. Он мог отказаться, не делать этих штук со мной. <...> А с другой стороны, есть работа у людей. Ему тоже нужно и свои какие-то штучки продвигать.

В начале июля певица рассказала в своем блоге об абьюзе со стороны экс-супруга Яниса Тиммы и даже пообещала в случае необходимости раскрыть больше подробностей. Однако откровения Анны спровоцировали как хейт в соцсетях, так и негатив со стороны представителя семьи погибшего Маргариты Гавриловой. Последняя заявила о намерении родственников Тиммы подать иск о защите чести и достоинства к певице. Позже Гаврилова рассказала, что мать спортсмена была шокирована обвинениями Седоковой в адрес ее сына.

В свою очередь продюсер Сергей Дворцов встал на защиту Анны, призвав не судить ее.

