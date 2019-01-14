Москвичам посоветовали идти до проруби в шерстяных носках

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Москвичам напомнили, что окунаться на Крещение нужно только в специально оборудованной проруби около спасательных станций, а также рекомендовали взять с собой шерстяные носки, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу.

"Перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку. К проруби необходимо подходить в удобной, не скользкой и легкоснимаемой обуви, лучше использовать ботинки или шерстяные носки для того, чтобы дойти до проруби", – говорится в сообщении.

В проруби нужно находиться не более минуты, чтобы не переохладиться. После купания рекомендуется растереть тело полотенцем и надеть сухие вещи.

Ранее сообщалось, что в столице оборудуют 60 площадок для крещенских купаний. Окунуться в прорубь можно будет с 18:00 18 января до 18:00 19 января.

Площадки оборудуют настилами с противоскользящими покрытиями. Предусмотрены раздевалки, пункты обогрева и передвижные туалеты. Будут работать пункты горячего питания и временной торговли.