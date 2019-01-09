В Москве оборудуют 60 площадок для крещенских купаний

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В столице оборудуют 60 площадок для крещенских купаний. Окунуться в прорубь можно будет с 18:00 18 января до 18:00 19 января.

Площадки оборудуют настилами с противоскользящими покрытиями. Предусмотрены раздевалки, пункты обогрева и передвижные туалеты.

Все площадки подсветят, будут работать пункты горячего питания и временной торговли. За каждым местом для купания закрепят бригады для своевременной уборки.

Дно водоемов в местах подготовки прорубей обследуют сотрудники спасательных служб. Также они будут дежурить во время крещенских купаний.

В прошлом году погрузиться в прорубь можно было на 59 площадках. Тогда в крещенских купаниях приняли участие 148 тысяч человек. В этот раз ожидается свыше 180 тысяч человек.