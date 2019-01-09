Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

15:50

В Москве оборудуют 60 площадок для крещенских купаний

общество город

15:50

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В столице оборудуют 60 площадок для крещенских купаний. Окунуться в прорубь можно будет с 18:00 18 января до 18:00 19 января.

Площадки оборудуют настилами с противоскользящими покрытиями. Предусмотрены раздевалки, пункты обогрева и передвижные туалеты.

Все площадки подсветят, будут работать пункты горячего питания и временной торговли. За каждым местом для купания закрепят бригады для своевременной уборки.

Дно водоемов в местах подготовки прорубей обследуют сотрудники спасательных служб. Также они будут дежурить во время крещенских купаний.

В прошлом году погрузиться в прорубь можно было на 59 площадках. Тогда в крещенских купаниях приняли участие 148 тысяч человек. В этот раз ожидается свыше 180 тысяч человек.

общество город

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика