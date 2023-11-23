Врач рассказал, как избежать повторного инфаркта

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Наблюдение у кардиолога, здоровый образ жизни и контроль за своим состоянием помогут снизить риск повторного развития инфаркта. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

"Прежде всего человеку надо понять, что привело его к первому инфаркту. Все же он случился не на пустом месте. Значит, человек что-то делал неправильно. Как правило, второй инфаркт приходит к тем, кто не извлек урок после первого", – отметил эксперт.

Вместе с тем Хухрев посоветовал найти хорошего кардиолога, регулярно посещать его и обязательно следовать рекомендациям врача.





Алексей Хухрев врач-терапевт Нужно бросить курить, похудеть, начать правильно питаться, аккуратно принимать все лекарства, которые выписал врач. Заниматься физкультурой, контролировать холестерин и уровень витамина D.

Ранее россиянам рассказали, какое питание поможет в профилактике развития инфаркта. Рекомендуется обратить внимание на продукты, которые препятствуют повышению в крови уровня холестерина и, как следствие, образованию бляшек.

В частности, речь идет о жирной морской рыбе из холодных морей, так как она содержит омега-3. Эти полиненасыщенные жирные кислоты не дают бляшкам оседать на стенках сосудов. Омега-3 также содержится в льняном масле и печени трески. Кроме того, полезно будет включать в рацион овощи, фрукты и кисломолочные продукты.

