Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 декабря, 21:15

Общество

Телеканал Москва 24 стал призером 13-й премии "Медиабренд-2025"

Фото: АО "Москва Медиа"

Телеканал Москва 24 стал призером 13-й премии "Медиабренд-2025".

Всего в финале конкурса приняли участие около 280 проектов от 56 компаний. Награждение победителей состоялось в РЭУ имени Г. В. Плеханова. Москва 24 победила в номинации "Лучшее графическое оформление регионального телеканала", а за проект "Сити" телеканала получил награду "Лучший проморолик программы".

Также телеканал занял третье место в номинации "Лучшее использование инноваций" за свой проект "Телепорт", позволяющий корреспондентам выходить в прямой эфир без съемочной группы.

"Медиабренд" всегда был отличной площадкой по обмену опытом и демонстрации товарищам по цеху своих профессиональных кейсов. Конечно, желаю всем конкурсантам, и особенно нам, получать признание жюри и свой желанный приз, но главное в нашей работе – это внимание зрителя!" – сказал главный продюсер холдинга "Москва Медиа" Дмитрий Грачев.

В свою очередь, креативный продюсер холдинга Сергей Карманов отметил, что формат премии в широком смысле задает тренды в индустрии бродкаста. Он добавил, что было очень здорово оказаться в числе тех, кого отметили такой высокой наградой.

"Большая честь быть тем, кто помогает индустрии развиваться", – подчеркнул Карманов.

Премия создана в 2011 году. Она призвана отмечать лучшие проекты в сфере маркетинга, продвижения и дизайна современных медиа.

Ранее радиостанция "Радио Москвы" медиахолдинга "Москва Медиа" стала обладателем двух высших наград премии "Радиомания-2025" – за программу "Золотой час. О киноклассике" в номинации "Художественная/документальная программа (сторителлинг)", а также в номинации "Оформление эфира". Уточнялось, что "Золотой час. О киноклассике" ведут журналист Ирина Кленская и режиссер Театра наций Дмитрий Сердюк.

Читайте также


общество

Главное

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика