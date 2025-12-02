Фото: АО "Москва Медиа"

Телеканал Москва 24 стал призером 13-й премии "Медиабренд-2025".

Всего в финале конкурса приняли участие около 280 проектов от 56 компаний. Награждение победителей состоялось в РЭУ имени Г. В. Плеханова. Москва 24 победила в номинации "Лучшее графическое оформление регионального телеканала", а за проект "Сити" телеканала получил награду "Лучший проморолик программы".

Также телеканал занял третье место в номинации "Лучшее использование инноваций" за свой проект "Телепорт", позволяющий корреспондентам выходить в прямой эфир без съемочной группы.

"Медиабренд" всегда был отличной площадкой по обмену опытом и демонстрации товарищам по цеху своих профессиональных кейсов. Конечно, желаю всем конкурсантам, и особенно нам, получать признание жюри и свой желанный приз, но главное в нашей работе – это внимание зрителя!" – сказал главный продюсер холдинга "Москва Медиа" Дмитрий Грачев.

В свою очередь, креативный продюсер холдинга Сергей Карманов отметил, что формат премии в широком смысле задает тренды в индустрии бродкаста. Он добавил, что было очень здорово оказаться в числе тех, кого отметили такой высокой наградой.

"Большая честь быть тем, кто помогает индустрии развиваться", – подчеркнул Карманов.

Премия создана в 2011 году. Она призвана отмечать лучшие проекты в сфере маркетинга, продвижения и дизайна современных медиа.

Ранее радиостанция "Радио Москвы" медиахолдинга "Москва Медиа" стала обладателем двух высших наград премии "Радиомания-2025" – за программу "Золотой час. О киноклассике" в номинации "Художественная/документальная программа (сторителлинг)", а также в номинации "Оформление эфира". Уточнялось, что "Золотой час. О киноклассике" ведут журналист Ирина Кленская и режиссер Театра наций Дмитрий Сердюк.

