Радиостанция "Радио Москвы" стала обладателем двух высших наград премии "Радиомания-2025"

Фото: АО "Москва Медиа"

Радиостанция "Радио Москвы" медиахолдинга "Москва Медиа" стала обладателем двух высших наград премии "Радиомания-2025". Одна из самых престижных премий в сфере радиовещания в России проходит ежегодно с 2002 года.

"Радио Москвы" получила награду за программу "Золотой час. О киноклассике" в номинации "Художественная/документальная программа (сторителлинг)", а также в номинации "Оформление эфира".

Глава департамента радио АО "Москва Медиа" Максим Димов подчеркнул, что программу "Золотой час. О киноклассике" ведут журналист Ирина Кленская и режиссер Театра наций Дмитрий Сердюк.

"Это взгляд двух талантливых людей разного возраста на известные киношедевры <...> в режиме документального радиоспектакля (они. – Прим. ред.) рассказывают о фильмах, которые можно пересматривать до бесконечности: как они создавались, что вспоминают участники процесса, о чем высказывались режиссеры, актеры, композиторы, художники, что происходило за кадром и что случилось уже после съемок", – отметил Димов.

Вторую статуэтку радиостанция получила за оформление эфира. По словам руководителя департамента, "Золотой микрофон" достался классическому проекту, который с февраля 2025 года вещает в FM-диапазоне на волне 105,3.

"И мы правда потратили очень много сил на то, чтобы "переодеть" станцию к этому событию <...> Вообще, мне нравится, что премия живет, работ каждый год все больше, правила жестче, а конкуренция выше", – резюмировал Димов.

Ранее медиахолдинг "Москва Медиа" стал победителем в двух номинациях конкурса профессионального мастерства "Ревизор", который называют литературным "Оскаром". Руководитель проекта "Сити" телеканала Москва 24 Евгения Смурыгина одержала победу в номинации "Журналист года".

Лучшими в номинации "Чтение XXI века. Лучшие всероссийские проекты по продвижению книги и чтения" стали два книжных радиопроекта холдинга: программа "Книжные люди" на "Радио Москвы" и "Что читает Москва" на "Москва FM".

