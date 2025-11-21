Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 ноября, 22:46

Общество

Радиостанция "Радио Москвы" стала обладателем двух высших наград премии "Радиомания-2025"

Фото: АО "Москва Медиа"

Радиостанция "Радио Москвы" медиахолдинга "Москва Медиа" стала обладателем двух высших наград премии "Радиомания-2025". Одна из самых престижных премий в сфере радиовещания в России проходит ежегодно с 2002 года.

"Радио Москвы" получила награду за программу "Золотой час. О киноклассике" в номинации "Художественная/документальная программа (сторителлинг)", а также в номинации "Оформление эфира".

Глава департамента радио АО "Москва Медиа" Максим Димов подчеркнул, что программу "Золотой час. О киноклассике" ведут журналист Ирина Кленская и режиссер Театра наций Дмитрий Сердюк.

"Это взгляд двух талантливых людей разного возраста на известные киношедевры <...> в режиме документального радиоспектакля (они. – Прим. ред.) рассказывают о фильмах, которые можно пересматривать до бесконечности: как они создавались, что вспоминают участники процесса, о чем высказывались режиссеры, актеры, композиторы, художники, что происходило за кадром и что случилось уже после съемок", – отметил Димов.

Вторую статуэтку радиостанция получила за оформление эфира. По словам руководителя департамента, "Золотой микрофон" достался классическому проекту, который с февраля 2025 года вещает в FM-диапазоне на волне 105,3.

"И мы правда потратили очень много сил на то, чтобы "переодеть" станцию к этому событию <...> Вообще, мне нравится, что премия живет, работ каждый год все больше, правила жестче, а конкуренция выше", – резюмировал Димов.

Ранее медиахолдинг "Москва Медиа" стал победителем в двух номинациях конкурса профессионального мастерства "Ревизор", который называют литературным "Оскаром". Руководитель проекта "Сити" телеканала Москва 24 Евгения Смурыгина одержала победу в номинации "Журналист года".

Лучшими в номинации "Чтение XXI века. Лучшие всероссийские проекты по продвижению книги и чтения" стали два книжных радиопроекта холдинга: программа "Книжные люди" на "Радио Москвы" и "Что читает Москва" на "Москва FM".

Читайте также


общество

Главное

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика