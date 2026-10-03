Адвокат рассказал об ответственности за ложные сообщения о минировании

За ложное сообщение о минировании предусмотрена уголовная ответственность. Наказание может включать крупный штраф и лишение свободы. Если из-за такого сообщения пришлось эвакуировать учебное заведение, виновного также могут обязать возместить затраты на выезд спецслужб и другие последствия.

Как рассказал адвокат Роман Францев, государственные органы вправе подать гражданский иск и потребовать компенсировать причиненные расходы и убытки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.