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18 августа, 08:37

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РИА Новости: возбуждено уголовное дело о мошенничестве при реализации нацпроекта

Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества при реализации нацпроекта

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Уголовное дело было возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере в связи с хищениями средств, направленными на реализацию национального проекта в сфере образования. Об этом РИА Новости сообщил источник в полиции.

Так, факт мошенничества был выявлен при реализации нацпроекта в сфере образования в 2021 году. Тогда, по предварительным данным, было похищено свыше 50 миллионов рублей.

Ранее в парке "Патриот" силовики провели выемку документов. Спустя время директора парка Вячеслава Ахмедова и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майора Владимира Шестерова задержали по делу о мошенничестве. На их активы наложили обеспечительные аресты.

Точная сумма ущерба по уголовному делу еще не установлена, однако на данный момент она превышает 40 миллионов рублей. В результате Ахмедова арестовали до 21 сентября. При этом он не признал вину, но готов сотрудничать со следствием.

Директора парка "Патриот" Ахмедова задержали по делу о мошенничестве


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