ТАСС: несколько дел возбудили по факту многомиллиардных хищений в "Роснано"

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Следователи возбудили несколько уголовных дел по факту многомиллиардных хищений у компании "Роснано". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что "Роснано" признана потерпевшей стороной. Только по одному из дел компании был причинен ущерб на сумму более 2 миллиардов рублей.

Мещанский суд Москвы ранее заочно арестовал бывшего зампреда правления "Роснано" Олега Киселева и экс-гендиректора дочерней компании "Роснано Капитал" Ирину Рапопорт, которые проходят по уголовному делу об особо крупной растрате.

По версии следствия, Киселев, Рапопорт и несколько других бывших топ-менеджеров корпорации участвовали в схеме по хищению 1,676 миллиарда рублей в 2012–2015 годах через кипрский фонд и банк "Пересвет".