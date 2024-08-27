Суд заочно арестовал бывших топ-менеджеров "Роснано" Киселева и Рапопорт

Фото: depositphotos/andreyuu.

Мещанский суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал бывшего заместителя председателя правления корпорации "Роснано" Олега Киселева и бывшего генерального директора дочерней компании корпорации "Роснано Капитал" Ирину Рапопорт, передает телеграм-канал судов общей юрисдикции столицы.

Они проходят по уголовному делу об особо крупной растрате. Меру пресечения обоим фигурантам избрали на два месяца с момента их задержания на территории РФ либо экстрадиции в РФ.

Обвиняемые объявлены в международный розыск. Дело находится в производстве следствия МВД.

По версии следствия, Киселев, Рапопорт и несколько других бывших топ-менеджеров "Роснано" участвовали в схеме по хищению 1,676 миллиарда рублей в 2012–2015 годах через кипрский фонд и банк "Пересвет".

В 2023 году "Роснано" объявила, что не сможет погасить свои долги за счет собственных денег, в связи с чем существует высокая вероятность банкротства компании. Ее чистый долг по итогам первого полугодия 2023 года превысил 95 миллиардов рублей.

Однако в июле текущего года компания погасила банковские кредиты и начала новый инвестиционный цикл с частными инвесторами. Компания выплатила банкам-кредиторам около 80% "исторического" долга, накопленного до 2021 года. Размер дисконта составил 20%, с учетом экономии на процентах по долгу при досрочном погашении – 40%.