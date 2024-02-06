"Роснано" инициировало банкротство разработчика гибкой электроники "Пластик Лоджик"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Госкорпорация "Роснано" запустила процесс банкротства компании по разработке устройств "гибкой электроники" ООО "Пластик Лоджик" и направило материалы проверки в полицию. Об этом ТАСС заявили в корпорации.

По информации "Роснано", запуск процесса о банкротстве компании сопряжен с завершением оценки перспектив восстановления платежеспособности организации, которую попросила провести госкорпорация для возврата инвестиций.

"Мероприятие реализуется в рамках плана работы с инвестиционным проектом и обусловлено требованиями законодательства, а также необходимостью оптимизации налоговых обязательств", – подчеркнули в "Роснано".

В 2010–2012 годах "Роснано" вложило порядка 7,1 миллиарда рублей в ирландского создателя некремниевых дисплеев Plastic Logic, приобретя 43,84% его акций.

В 2011 году Анатолий Чубайс, который тогда являлся главой "Роснано", показал Владимиру Путину электронный планшет Plastic Logic, который якобы должен был в будущем выпускаться для школ. Тогда его стоимость оценивалась примерно в 12 тысяч рублей.

Строительство завода, на которое выделили около 700 миллионов рублей, для производства планшетов должно было начаться в Зеленограде, однако проект в результате не был реализован, а "Роснано" не смогло привлечь инвесторов.

"Роснано" объявило, что не сможет погасить свои долги за счет собственных средств, из-за чего высока вероятность банкротства компании. Ее чистый долг по итогам первого полугодия текущего года превысил 95 миллиардов рублей.

Осенью прошлого года стало известно, что российские власти рассматривают возможность расформирования "Роснано", поскольку после введения санкций финансовые проблемы компании усугубились и та больше не в состоянии обслуживать свои обязательства.

В октябре текущего года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российское правительство плотно занимается вопросом финансового оздоровления в корпорации "Роснано".

Он добавил, что определенные успехи в этой ситуации были. Однако, напомнил Песков, Владимир Путин вскользь упомянул о "достаточно большой дыре" в этой корпорации, и она "действительно слишком большая", считает официальный представитель Кремля.



Госкорпорация "Роснано" может обанкротиться