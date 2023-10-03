В "Роснано" предупредили о риске своего банкротства

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"Роснано" не сможет погасить свои долги за счет собственных средств, из-за чего высока вероятность банкротства компании. Это следует из отчета предприятия, опубликованного на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

"Учитывая размер кредиторской задолженности в виде кредитов и облигационных займов, <...> исполнение <...> долговых обязательств в полном объеме исключительно за счет собственных средств объективно невозможно", – говорится в документе.

Чистый долг компании по итогам первого полугодия текущего года превысил 95 миллиардов рублей. Отмечается, что банкротство может настигнуть компанию, если акционер – правительство РФ – не примет меры по нормализации отчетности и восстановлению ликвидности для исполнения долговых обязательств.

Осенью прошлого года стало известно, что российские власти рассматривают возможность расформирования "Роснано", поскольку после введения санкций финансовые проблемы компании усугубились и та больше не в состоянии обслуживать свои обязательства.

В самой же компании решение проблемы видят в изменении модели финансирования новых проектов: предлагается увеличить долю частного капитала по аналогии с проектами, финансируемыми из Фонда национального благосостояния.