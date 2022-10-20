В "Роснано" назвали оптимальный вариант реорганизации компании

Фото: ТАСС/Рюмин Александр

Оптимальным вариантом реорганизации "Роснано" является изменение модели финансирования новых проектов через увеличение доли в них частного капитала, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Как уточняется в заявлении, такая модель применяется в проектах с государственным финансированием. В частности, согласно правилам финансирования инвестиционных проектов средствами Фонда национального благосостояния, они не должны превышать 25% от общего объема.

Ранее сообщалось, что в правительстве обсуждают расформирование компании "Роснано". Финансовые проблемы института развития усугубились после введения антироссийских санкций. Таким образом, компания не может самостоятельно обслуживать свои обязательства.

До этого сообщалось, что компания направила трем банкам досудебные претензии, в которых признала недействительными заключенные кредитные документы. По данным СМИ, документы были отправлены в "Совкомбанк", "Промсвязьбанк" и банк "Ак Барс".

В середине ноября 2021 года в "Роснано" сообщали о встрече с кредиторами по вопросу реструктуризации задолженности. Там заявляли, что накопленный непропорциональный долг и нынешняя финансовая модель нуждаются в корректировках.



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