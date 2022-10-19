В правительстве обсуждают расформирование компании "Роснано" – СМИ

Фото: ТАСС/Серебряков Дмитрий

В правительстве обсуждают расформирование компании "Роснано". Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

Как уточняется, финансовые проблемы института развития усугубились после введения антироссийских санкций. Таким образом, компания не может самостоятельно обслуживать свои обязательства.

Ранее сообщалось, что компания направила трем банкам досудебные претензии, в которых признала недействительными заключенные кредитные документы. По данным СМИ, документы были отправлены в "Совкомбанк", "Промсвязьбанк" и банк "Ак Барс".

В середине ноября 2021 года в "Роснано" сообщали о встрече с кредиторами по вопросу реструктуризации задолженности. Там заявляли, что накопленный непропорциональный долг и нынешняя финансовая модель нуждаются в корректировках.



Госкорпорация "Роснано" может обанкротиться

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!